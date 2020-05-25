Сегодня в город Ядрин и Ядринский район будет направлено необходимое количество дезинфицирующих средств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

Олег Николаев призвал принять все меры по защите здоровья и благополучия населения в городе и районе, где, по его словам, эпидемиологическая ситуация муниципальными властями не контролировалась, работа не проводилась. Это привело к росту инфицированных. Напомним, в минувшую пятницу, 22 мая, муниципалитет возглавил республиканский коронавирусный антирейтинг. На тот момент, по данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, заболеваемость в Ядринском районе в 4 раза превышала среднереспубликанский показатель. В городе был зарегистрирован 81 случай заражения COVID-19. Это почти один процент от всего населения, проживающего в Ядрине. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская даже предложила ввести там карантин. Сегодня стало известно, что за выходные в Ядринском районе количество заболевших увеличилось еще на 5 человек.

По поручению Олега Николаева завтра в Ядринский район выедет рабочая группа, созданная при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы. В ходе выездного совещания обсудят возможность принятия дополнительных ограничительных мер, в том числе в отношении перемещения граждан за пределы города, транспортного сообщения внутри города, работы объектов торговли, а также усиления дезинфекции.

«Для нас в поле зрения вся республика. На опыте этой работы мы оперативно должны масштабировать все необходимые эффективные мероприятия по перелому ситуации на территории всех муниципальных образований», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.