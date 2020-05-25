В Шумерле рабочая группа осмотрела водные объекты с целью возможной организации массового отдыха населения

В середине апреля, на совместном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева обсуждались меры по обеспечению безопасности людей на воде в предстоящий купальный сезон. Здесь было дано поручение администрации Главы Чувашской Республики и ГКЧС Чувашии совместно с администрациями города Шумерли и Шумерлинского района разработать план мероприятий по обустройству пляжа, в частности на реке Сура.

Эта территория считается необорудованной, несанкционированным местом для купания. А дело все в том, что нет «хозяина», не разграничены полномочия двух муниципалитетов. Земля районная, а отдыхают здесь в большинстве – городские жители.

Рабочая группа в составе руководства администрации города, коммунальщиков, других ответственных структур с выездом на место, на территорию, именуемую городским пляжем, осмотрела рельеф побережья, подъездную дорогу (а назвать ее дорогой сложно – ухабы, канавы и грязь!). Побывала группа и на территории заброшенного карьера от бывшего кирпичного завода, в народе «Кирпичке».

Фронт работы – огромен. Начиная с разграничения полномочий и закрепления ответственных, проведения дноуглубительных изысканий и проб на соответствие качества воды, до организации, в случае присвоения данным участкам официального статуса санкционированных мест для купания, поисково-спасательных служб и соответствующего сервиса. Очевидно, без помощи республики и профильных ведомств, самостоятельно муниципалитеты не справятся.

Выдержка из общих требований Роспотребнадзора к организации массового отдыха на водных объектах

Разрешение на использование водного объекта для отдыха и купания населения допускается при наличии, в том числе санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

К согласованным зонам отдыха на водных объектах предъявляются следующие требования:

— соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории требованиям нормативных документов;

— наличие удобных и безопасных подходов к воде;

— наличие подъездных путей;

— безопасный рельеф дна;

— отсутствие водоворотов, резких колебаний уровня воды, небольшая скорость течения;

— удаление от возможных промышленных и других источников загрязнения;

Зона пляжа должна быть обозначена специальными знаками.

Прибрежная зона отдыха должна быть обеспечена следующими элементами благоустройства: теневые навесы, лежаки, раздевалки, туалеты с водонепроницаемым выгребом вне зоны подтопления, контейнера для сбора мусора. Территория должна регулярно убираться и очищаться от мусора.

Сайт администрации города Шумерли.