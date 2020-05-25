Безработные могут досрочно выходить на пенсию

Согласно действующей редакции ст. 32 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», безработные граждане имеют возможность досрочно выйти на пенсию. По предложению центра занятости им могут назначить пенсию на два года раньше положенного возраста с учетом переходного периода.

Но есть несколько условий:

— наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;

— наличие факта увольнения с последнего места работы в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации;

— возраст гражданина (до наступления возраста, предусмотренного пенсионным законодательством РФ, не более 2-х лет, включая пенсию на льготных условиях);

— отсутствие у центра занятости населения возможности трудоустройства гражданина (например, нет подходящих вакансий).

Такая досрочная пенсия выплачивается только с согласия органа службы занятости, таким образом, это является его правом, а не обязанностью. Безработные тоже могут отказаться от предложения выйти на пенсию и продолжить искать работу. В случае обоюдного согласия гражданину назначают досрочную пенсию на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости с учетом переходного периода. По достижении этого возраста ему назначат положенную страховую пенсию по старости.

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.