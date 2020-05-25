Банк России выпустил монету к 100-летию автономии Чувашии

25 мая Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 100-летию образования Чувашской автономной области.

На лицевой стороне монеты расположен государственный герб Российской Федерации, представлены надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ». Также указаны номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата чеканки «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне изображены герб Чувашской Республики и девушка в национальном костюме и с коромыслом на плечах, стоящая под вековым деревом. В кроне дерева – сова и цапля,на дальнем плане – река и современный город с промышленными, административными, общественно-культурными и историческими зданиями. Внизу по окружности — надпись «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА», слева в две строки – «100 ЛЕТ».

«Банк России уже трижды выпускал юбилейные серебряные монеты, посвященные Чувашии: «Введенский собор», «Спорт: Кубок мира по спортивной ходьбе 2008 г.», в честь 550-летия образования Чебоксар. В этом году выпущена монета, посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области. Изображения на ней отражают взаимосвязь прошлого и настоящего — национальной культуры и современности, природы и городской среды, – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Александр Логвинов».

Тираж монеты — 3000 штук.

По информации Отделения-НБ Чувашская Республика

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики.