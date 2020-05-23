Мобильные группы продолжают проверки объектов торговли





23 мая, в субботний день, в Шумерле был проведен очередной рейд по проверке соблюдения положений указа Главы Чувашии от 3 апреля № 92 о комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В 8 утра две мобильные группы в составе работников городской администрации, сотрудников шумерлинского отдела полиции, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии и межрайпрокуратуры начали работу на объектах с массовым скоплением людей – на ярмарке «Центральной» с прилегающей территорией и в магазине «Победа».

По итогам рейда руководители групп отметили, что за два часа на рынке не было зафиксировано серьезных нарушений масочного режима, не выявлено фактов торговли товарами, не входящими в перечень разрешенных на данном этапе. Посетители и продавцы активно использовали средства индивидуальной защиты. В случае, когда наблюдалось скученное нахождение покупателей у прилавков, с ними проводились разъяснительные беседы, да и сами продавцы старались чаще напоминать покупателям о соблюдении дистанции. В «Победе» требования безопасности тоже выполняются, персонал работает в масках и перчатках, следит за соблюдением правил со стороны покупателей, для их пользования предусмотрен спиртовый антисептик, товары санитарии и гигиены выставлены на входе в торговый зал, в шаговой доступности.

Подобные рейды будут продолжены до полного снятия ограничений.

Н. Владимирова.











