130-летию Константина Иванова посвящается…

27 мая 2020 года Чувашская Республика отмечает 130-летие Константина Иванова — одного из самых заметных чувашских поэтов, основоположника национальной литературы, автора бессмертной поэмы «Нарспи».

В этом году в условиях самоизоляции и ограничительных мер почтить память поэта жителям республики помогут ресурсы, подготовленные специалистами Национальной библиотеки Чувашии к юбилею классика чувашской литературы и доступные онлайн. На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Константин Иванов – гений чувашской поэзии». Экспозиция знакомит с произведениями поэта, материалами о жизни и творчестве, редкими архивными документами, фотографиями, живописными и графическими работами.

В Год Константина Иванова в Чувашии (2015) специалисты Национальной библиотеки реализовали международный проект «Читаем «Нарспи». Он объединил более 120 участников из 45 городов и 29 стран. Самым активным участником проекта стала Чувашская национально-культурная организация Санкт-Петербурга – 19 ее представителей прочли отрывки из «Нарспи». Параллельно Национальной библиотекой был реализован проект, благодаря которому поэма «Нарспи» зазвучала на 20-ти языках народов мира.

Приглашаем широкую общественность еще раз насладиться результатом совместной работы над проектом многочисленных энтузиастов на русском языке и языках народов мира. Проект «Читаем «Нарспи» (на русском языке)>>> Проект «Читаем «Нарспи» (на языках народов мира)>>>

Национальная библиотека Чувашии.