О делах и планах

Олег Николаев ответил на вопросы журналистов

Чуть более 100 дней прошло с момента, когда на пост руководителя нашего региона был назначен Олег Николаев. За это время, несмотря на приставку «врио», он принял ряд кадровых, законодательных решений, проведена актуализация стратегических документов по развитию региона. А что планируется предпринять еще для улучшения жизни населения и слаженного функционирования экономики Чувашии? Этим поинтересовались журналисты республиканских, федеральных и районных СМИ в ходе пресс-конференции, которую Олег Николаев провел 20 мая в режиме видеоконференцсвязи.

Конечно, большой блок вопросов был связан с темой ограничений из-за коронавируса, последствий для экономики региона. Гостелерадиокомпания Чувашии поинтересовалась мерами поддержки малого бизнеса и системообразующих предприятий. Олег Николаев подтвердил, что больше всего в период пандемии пострадал бизнес, однако не согласился с журналистом по поводу значимой роли малого и среднего бизнеса в наполнении доходной части бюджета: «Это наша цель, мы к этому будем стремиться. Но реальный сектор, обрабатывающее производство, конечно же, вносит львиную долю в формирование бюджета». Он напомнил о разного уровня инструментах поддержки предпринимательства, большинство из которых приняты на федеральном уровне и являются беспрецедентными. Говоря о поддержке системообразующих предприятий, глава региона назвал 8 локомотивов экономики республики, которые заслуживают отдельного подхода и внимания. Власти региона ведут работу по созданию условий для сохранения занятости на этих предприятиях, объемов производства, по обеспечению портфеля заказов.

Коллеги из Моргаушской районной газеты спросили, какие уроки преподнес коронавирус? Многие хозяйствующие субъекты оперативно и гибко среагировали на ситуацию, ответил Олег Николаев. Был налажен массовый выпуск дефицитной продукции, как, например, средств индивидуальной защиты: «Если на начало пандемии в республике не было производств защитных масок, халатов, бахил, то на сегодняшний день 53 предприятия Чувашии шьют маски и иные средства защиты. Химпром если раньше производил лишь сырье, то сегодня выпускает средства дезинфекции и антисептики, готовую продукцию». То есть коронавирус научил быть готовыми к изменению ситуации на рынке, быстро диверсифицировать производство под запросы дня.

О масках, вернее, об обязании их носить, поступил вопрос от читателей издания «Про город». Основанием является санитарно-эпидемиологическое законодательство, напомнил Олег Николаев, а также забота о собственном здоровье и благополучии окружающих людей.

Корреспондент «Российской газеты» задал вопросы, волнующие в общем-то многих: когда предположительно откроются детские сады и как пройдет празднование 100-летия Чувашской автономии? Понятно, что празднование республика не сможет провести так, как планировалось всего несколько месяцев назад, пояснил руководитель региона и вкратце обрисовал «план Б»: всё, что можно, переводится в онлайн-режим, что невозможно – будет перенесено на более поздние сроки, как, например, выезды творческих коллективов на рубежные площадки. «Тем не менее, дату никто не отменял, и мероприятий, посвященные юбилею, будут проводиться в допустимом на том этапе формате», — пояснил он. Что касается детских садов, то Олег Николаев напомнил о трех этапах для смягчения ограничительных мероприятий. Это произойдет только на третьем этапе, и когда это случится, спрогнозировать пока невозможно.

Из Ульяновска корреспондент ТАСС поинтересовался изменениями в планах развития республики и перераспределении бюджета на фоне пандемии. «Это неизбежность, — ответил Олег Николаев. – Доходы бюджета снижаются, что заставит нас пересмотреть приоритеты». Сейчас идет «шлифовка» мероприятий программы социально-экономического развития в связи с изменившейся и меняющейся обстановкой.

Районная газета «Цивильский вестник» озвучила опасения граждан по поводу снижения мер социальной поддержки в связи с потерями бюджета из-за экономической ситуации. Прозвучал вопрос и о возвращении к прямым выборам глав администраций. Будем думать, как людей поддержать дополнительно в эти непростые времена, отбирать никто ничего не будет, заверил врио Главы Чувашии. Сегодня население обеспечено более чем 40 мерами поддержки, которые финансовыми средствами подкреплены. И перечень мер не последний. Задача – как можно быстрее восстановить экономику, чтобы предпринять следующие шаги по улучшению жизни граждан. По выборам глав администраций Олег Николаев напомнил, что действующим законодательством прямые выборы не предусмотрены, но выразил готовность обсуждать с населением организацию эффективного управления муниципалитетами, тем более существуют возможности для участия населения в процессе назначения глав.

Борьбе с коррупцией в сфере бюджетных отношений был посвящен вопрос редактора Порецкой районной газеты. «Что будем делать точно – ставить максимальный заслон коррупции», — ответил врио Главы и назвал универсальные инструменты для этого: прозрачность в реализации проектов с использованием бюджетных средств на каждом этапе, общественный контроль и, конечно, система наказаний.

ИА «Регнум» подняло тему предстоящих выборов. Как будущий кандидат собирается работать с сельским электоратом? «Главный мой подход к людям – рассказывать и показывать то, чем мы будем заниматься для развития республики», — ответил руководитель региона, назвав одним из эффективных способов встречи с населением во время рабочих визитов в каждый район, тем более за годы депутатской деятельности опыт общения и обсуждения проблем сельчан наработан. Олег Николаев не преминул проинформировать о существенно расширенных формах и увеличенных размерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, что позволит развивать отрасли и создавать новые рабочие места.

Тему сельхозпроизводства продолжила Национальная телерадиокомпания Чувашии: в личных подсобных хозяйствах граждан сокращается поголовье скота и птицы по причине низких закупочных цен на продукцию сельхозпроизводства, как может поддержать республика в этом вопросе? Врио Главы назвал посыл сельчан абсолютно правильным и не стал отрицать ответственность властей за обеспечение адекватной, понятной цены на молоко, мясо, яйца, овощи. Один из способов – создание на сельской территории небольших производств для закупки и переработки местного сырья. И задача органов власти – помогать созданию таких центров и

продвигать продукцию Чувашии на российском рынке, в том числе под зеленым брендом.

О судьбе закрытого Чувашского республиканского лицея-интерната им. Германа Лебедева, считавшегося кузницей чувашской интеллигенции, прозвучал вопрос от газеты «Республика». В настоящее время в Чувашии не осталось ни одного подобного учебного заведения, тогда как в соседних регионах их несколько и наши дети вынуждены уезжать учиться туда. Как намерены решать эту проблему? Задачу по выявлению и поддержке одаренных детей никто не отменял, прокомментировал врио Главы Чувашии, для этого нужны специализированные образовательные заведения. Конкретно в необходимости восстановления деятельности лицея Олег Николаев не выразил уверенности, но готов обсуждать пути решения.

Журналист новочебоксарской газеты «Грани» поинтересовался, насколько эффективно показал себя в республике проект по внедрению социальных контрактов? На взгляд собеседника, включение Чувашии в эксперимент оценивается позитивно, социальный контракт позволяет людям, нуждающимся в помощи, на федеральные средства осуществить «перезагрузку своей жизни» (переобучиться, переквалифицироваться, устроиться на работу, начать свой бизнес).

Издательский дом «Хыпар» обратил внимание на роль добровольчества в сложный для страны период. Врио Главы Чувашии согласился, что за последние месяцы в нашем обществе произошли важные изменения – коммерческие структуры, общественные организации, граждане разных возрастов и социальных категорий продемонстрировали сплочение, взаимовыручку. Именно это неравнодушие способствовало обеспечению медиков средствами защиты, а больных – медицинским оборудованием и препаратами, нуждающихся в помощи и находившихся на самоизоляции – продуктами питания. «Для того чтобы это движение организовать, было предложено создать Республиканский волонтерский центр, координирующий весь процесс, разные площадки. Убежден, что мы однозначно должны сохранить всё ценное, что в этот период проявилось, чтобы эти порыв, задор и энергия людей были использованы для реализации дальнейших планов развития республики», — ответил Олег Николаев, поддержав высказанное предложение об учреждении региональной награды для активных волонтеров.

В ходе более полуторачасовой пресс-конференции руководитель региона ответил на вопросы о начавшейся в республике реализации программы сельской ипотеки, о модернизации Чебоксарского аэропорта, о предоставлении земельных участков многодетным семьям, об изучении и преподавании чувашского языка, о ситуации с Чувашкредитпромбанком, о кадровой политике в госорганах, о возможности введения института уполномоченного по правам пенсионеров. Были и вполне земные обращения. Например, по поводу отсутствия уличного освещения на вновь построенном участке дороги в Алатырском районе, по поводу изношенных коммуникаций в Канаше, о судьбе шемуршинского водохранилища и др.

Наша газета поинтересовалась, каким образом, в какие сроки и, главное, за чей счет будет реализовано апрельское поручение по обустройству в муниципалитетах пляжей. Конкретно – на Суре. Шумерлинцы последний раз видели следы цивилизации на сурском пляже лет 10 назад, с тех пор он считается необорудованным и несанкционированным. Данное природой прекрасное место отдыха до сих пор не может обрести свое лицо. Камнем преткновения является разграничение полномочий двух муниципалитетов: земля районная, а потребность, если можно так сказать, в небезопасном месте отдыха – городская. При наличии хорошей трассы до понтонного моста, остановочного павильона и разворотной площадки сам подъезд к пляжу представляет угрозу безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Выслушав вопрос, Олег Николаев сказал, что не готов сразу дать ответ, когда, как и кем пляж должен быть обустроен, но пообещал внимательно изучить вопрос в ближайшее время, взять на контроль исполнение своего поручения. Также сообщил, что во время визита в наш город и район обязательно включит его в повестку дня с посещением места.

Один из вопросов, которые газета «Вперёд» планировала задать на пресс-конференции, тоже касался организации местного самоуправления: представляется ли целесообразным возвратиться к прежней практике совмещения поста главы муниципалитета с должностью главы администрации? Ведь сегодня главу администрации нанимает работодатель в лице Собрания депутатов, в котором, в свою очередь, бывает много работников подотчетных администрации муниципальных учреждений. То есть работник такого учреждения, избранный жителями для представления их интересов во власти, становится, по сути, зависимым от воли главы администрации и его аппарата.

Еще один вопрос нам прислали жители поселков Мыслец, Коминтерн и Пинеры Краснооктябрьского сельского поселения — они испытывают проблемы с электричеством из-за того, что присоединены к линиям электропередачи железной дороги.

К сожалению, модератор пресс-конференции установил ограничения по времени и количеству задаваемых вопросов. Кому-то, конечно, удалось озвучить пару, многим – нет. Однако, судя по настрою Олега Николаева встречаться со СМИ часто, такая возможность еще появится.

Наталья Владимирова.