Мы говорим спасибо школе

Календарь отсчитывает последние дни мая. Это прекрасное время у многих ассоциируется с окончанием учебного года, последним звонком, цветами и словами благодарности. Во всех школах страны на празднике последнего звонка собирались вместе педагоги, родители, почетные гости, чтобы поздравить школьников с окончанием учебного года, сказать выпускникам добрые напутственные слова, пожелать им успешной сдачи экзаменов.

К сожалению, в связи с обстоятельствами, вызванными распространением коронавируса COVID-19, у нас, выпускников нынешнего года, нет возможности собраться вместе и поблагодарить свою любимую школу в традиционном формате.

Через газету мы хотим сказать огромное спасибо всем учителям, заместителям директора и директору, всем работникам школы за терпение, понимание и поддержку. Отдельное спасибо нашему классному руководителю Татьяне Александровне Алексеевой, также Оксане Владимировне Разуваевой, несколько лет бывшей нашей классной мамой. Мы росли вместе со школой, в нас частичка всех наших учителей. В школе мы получали не только знания по разным предметам, а научились преодолевать трудности, в том числе и свою лень, ставить цели и идти к ним, не сдаваться и верить в себя. Учителя, каждый по-своему, вели нас к достижениям, многие являются для нас примером, вдохновляющим на успех. Несмотря на то, что мы не всегда были старательными и усидчивыми учениками, доставляли педагогам немало хлопот, мы с уважением относимся к нелегкому и важному труду учителя и желаем всем своим учителям здоровья, уважения и любви учеников, а школе – процветания.

Часть выпускников нашего класса прощаются со школой навсегда, выбрав для дальнейшей учебы профессиональные учебные заведения. Ну а часть надеется новый учебный год встретить в светлых кабинетах любимой школы, и с большой надеждой на это говорит школе «До новых встреч!»

Ученики 9 В класса школы № 3.