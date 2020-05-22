«…На уроках у Валентины Николаевны было очень интересно. Поэтому желание учиться и познавать что-то новое у ребят нашего класса было всегда. На уроках математики она учила нас не просто решать, но и размышлять логически. Нам очень нравилось решать разные примеры, задачки, уравнения. Если же кто-то из учеников получал плохую оценку, она всегда давала возможность исправить ее. Простой школьный урок она превращала в целое представление».

«Так незаметно пролетели четыре года учёбы в начальной школе. Очень тяжело расставаться с любимым учителем, но жизнь идет вперед».

«Своей хорошей учёбой мы будем подтверждать все те знания, которые Валентина Николаевна вложила в нас, и хотим, чтобы она гордилась нами».

«Спасибо Вам, Валентина Николаевна, за милосердие, человеколюбие, за знания и любовь к нам. Мы Вас любим и будем скучать…»

Вот такие теплые слова шлют ребята в адрес своей любимой учительницы.

Каждый ребенок, впервые переступивший порог школы после детского сада, становится учеником первого класса. Первая учительница для учеников начальной школы – настоящая вторая мама. Под ее чуткой опекой ребята начинают свой долгий школьный путь, постигая азы разных наук. На этом пути им встретятся разные учителя. Однако в сердце навсегда останется первая учительница…

Для наших детей второй мамой стала Валентина Николаевна Зайцева — учитель начальных классов школы № 2, педагог с большим опытом работы. Именно она на протяжении четырех лет терпеливо и настойчиво вкладывала в наших маленьких детей те знания, которые им всегда пригодятся в жизни. Сколько же сил и души она вложила в наших детей, чтобы они научились читать, писать, считать, быть понимающими по отношению друг к другу!

Мы, родители, и сами дети часто вспоминаем замечательное утро — утро 1 сентября первого класса. Для всех первоклашек это волнительное событие. Они идут в школу в первый раз. Школьный двор напоминает большую цветочную клумбу, у всех ребят и взрослых приподнятое настроение. Начинается торжественная линейка, а со школьного звонка и доброй улыбки учителя начинается первый урок в жизни наших детей.

Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учитель должен уметь передать свой опыт, свои знания детям. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученики в будущем добились успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно так и происходит. Но самым главным признанием для учителя является благодарность учеников и их родителей.

Все дети разные, но Валентина Николаевна быстро смогла найти подход к каждому ученику нашего класса, сумела проникнуть в душу каждого, изучить его характер, услышать его мысли, стала для каждого другом и наставником. Валентина Николаевна — серьёзный педагог, строгий и справедливый. Обладая именно такими качествами, она смогла сделать из нашего класса дружный коллектив, проживая жизнь ученика, проникая в его заботы, печали и детские проблемы. Валентина Николаевна дала каждому ребенку тот багаж знаний и умений, который необходим для перехода в следующий этап школьной жизни.

Уважаемая Валентина Николаевна, от родителей нашего класса хотим выразить Вам слова благодарности и признательности за Ваш нелегкий труд. Хотим сказать спасибо за то, что, взяв за руки наших детей с первого класса, Вы ведете их по стране знаний, открывая каждый день новые горизонты! Все четыре года Вы дарили детям и нам, родителям, свое внимание, заботу и любовь. Вы учили и воспитывали не только малышей, но и нас. Вы сделали всех нас мудрее, научили не бояться трудностей, быть терпимее и внимательнее друг к другу. Спасибо за Вашу доброту, милосердие и настойчивость, за Ваше доброе и чуткое сердце, за терпение и заботу, стремления и старания, за любовь и понимание. Спасибо Вам за наших умных и воспитанных детей! Желаем здоровья, удачи, благополучия, творческих побед, уважения, доброго настроения, счастья и любви!

Родители учащихся 4 Б класса шк. № 2.