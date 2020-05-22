Министр Александр Героев провел рабочее совещание по вопросам модернизации сферы ЖКХ Шумерли

Система ЖКХ города Шумерля испытывает большие трудности в части финансово-хозяйственной деятельности. Сюда относятся как долги предприятий за потребленные ресурсы, так и высокая степень изношенности оборудования и сетей.

Сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев, являющийся также куратором города Шумерля, провел рабочее совещание с представителями администрации города Шумерля, Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Чувашской Республики и представителями ресурсоснабжающих организаций города. В ходе встречи обсуждались планы по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения Шумерли.

В последние годы, благодаря поддержке руководства и правительства республики, удалось начать работу по модернизации системы теплоснабжения города. Так, в 2018 году вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 было построено три новых блочно-модульных котельных, в прошлом году – еще три. На эти цели республикой было выделено более 300 млн. рублей. В этом году планируется проектирование тепловых сетей для их последующего строительства.

В ходе совещания отмечено, что для проектирования новых тепловых сетей необходима актуализация технических паспортов уже имеющихся объектов теплоснабжения. Министр Александр Героев поручил администрации города Шумерля совместно с теплоснабжающей организацией в кратчайшие сроки провести данную работу.

На сегодняшний день наиболее убыточными остаются котельные №3, 10, 14, обслуживание которых в настоящее время осуществляет МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения». Решение вопроса требует замены ветхих сетей и строительство новых блочных котельных.

Также реконструкции требует система водоснабжения. В настоящее время в городе сложилась критическая ситуация – накоплен значительный долг при наиболее высоких тарифах по республике. Министр поручил администрации города подготовить и представить план проектирования и ориентировочную стоимость модернизации очистных сооружений.

Сайт администрации города Шумерли.