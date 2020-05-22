Еще пару десятков лет назад никто из школьников, студентов, да и вообще всех, кто увлекался чтением, не мог представить свою жизнь без библиотеки — места, открывающего двери в мир знаний, удивительных историй, в мир классиков и современников.

В наши дни, когда легким скольжением пальца по телефону можно найти всю информацию в просторах интернета, библиотека перестала быть лидирующим источником информации, изменились и ее функции, поменялись задачи самих библиотекарей. Каково в наши дни быть представителем этой профессии? Необычайно интересно, считает главный библиограф межпоселенческой библиотеки Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района Марина Ананьева.

С таинственным миром библиотек Марина не понаслышке знакома с самого детства, ведь ее мама долгие годы работала библиотекарем. Девочка часто ходила с ней на работу и, несмотря на предостережения ничего не трогать, не могла оставаться послушной — быстрее развязывала упаковки с новыми книгами, чтобы скорее почувствовать свежий запах типографической краски. «Да что уж говорить, я практически жила в библиотеке. Ведь в те годы, когда не было интернета и сотовых телефонов, книги были главным увлечением множества людей. За ними была очередь, а мне в этом плане сильно повезло — я имела возможность прочитать что-то новое в числе первых», — вспоминает Марина.

В юные годы девушка зачитывалась поэзией авторов серебряного века, особенно ей было близко творчество Марины Цветаевой. Неудивительно, что, когда наступило время выбора профессии, она, как и мама, остановилась на специальности библиотекаря и после 11-го класса поступила в Чувашский государственный институт культуры и искусств на библиотечное отделение.

Студенчество стало для Марины школой жизни, временем для принятия первых самостоятельных решений. Конечно же, в эти годы жизнь была насыщенной и интересной. Хотя, как признается молодой специалист, нынешняя работа в библиотеке для нее намного интереснее. «От своей работы я получаю гораздо больше. Она предоставляет мне множество возможностей для самореализации. Мне как библиографу приходится постоянно чему-то учиться, и это самообучение никогда не заканчивается», — делится Марина.

Кстати, несмотря на любовь к книгам, которая привела ее в библиотеку, нынешние обязанности М. Ананьевой связаны с ними не напрямую. Она занимается описанием газет, ведением сайта библиотечной системы и архива, продвижением рабочей группы в социальной сети «Одноклассники», в которой уже насчитывается порядка 2000 участников. Создает и обновляет электронные странички сельских библиотек с учетом последних информационно-коммуникационных тенденций.

По инициативе М. Ананьевой межпоселенческая библиотека с 2015 года работает в республиканской корпоративной каталогизации, созданы и ведутся электронная база данных местного самоуправления, краеведческие базы данных «Край», «Знаменитые люди района» и другие.

Библиограф контролирует и координирует работу пунктов МФЦ, организованных на базе сельских библиотек, является разработчиком программы повышения финансовой грамотности среди населения района «Финансы и я».

Немало мероприятий специалист проводит с воспитанниками детских садов и учащимися школ. Они связаны с патриотическим воспитанием, правовым просвещением, посвящены какому-либо празднику. М. Ананьева вносит большой вклад в организацию детских литературно-массовых мероприятий: ежегодной программы летнего детского чтения «Ключи от лета», патриотических акций «Читаем детям о войне», краеведческих чтений и других. Активно работает с местными краеведами, писателями, церковнослужителями по созданию совместных изданий.

Очень ответственно библиограф относится к повышению своей квалификации, так, два года подряд она проходила профобучение на базе Чувашского государственного института культуры и искусств. В 2018 году Марина стала участницей X республиканского конкурса профмастерства среди специалистов центров правовой информации при муниципальных библиотеках, а в 2019 году — форума публичных библиотек России.

Профессиональная активность М. Ананьевой не осталась незамеченной. Она награждена Благодарностями главы администрации Шумерлинского района, сектора культуры и архивного дела, Почетной грамотой Шумерлинского района. В прошлом году копилка ее наград пополнилась еще более высокой оценкой достижений — Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Хочется добавить, что Марина является участницей народного театрального коллектива «Дебют», хотя, как отмечает сама, в последнее время несколько отдалилась от творчества. Наверное, всему свое время, говорит она о своих увлечениях, для которых порой просто не хватает времени.

На сегодняшний день Марина является мамой восьмилетнего Святослава и четырехлетней Серафимы. Она старается уделять внимание всестороннему развитию детей, участвовать с ними в различных конкурсах, например, недавно они с дочерью стали участниками III городского фестиваля семейного творчества в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Сын посещает футбольную секцию в ДЮСШ, дочь занимается гимнастикой в ДЮСШ «Олимп». В этом возрасте дети не могут ходить в кружки самостоятельно и хлопот с ними достаточно, поэтому Марина очень благодарна своим родителям, Ольге Николаевне и Владимиру Михайловичу. Они — как палочки-выручалочки, тем более сейчас, когда дети не ходят в школу и детский сад.

Конечно же, Марина очень признательна своему мужу Дмитрию, который всегда с пониманием относится к ее работе и во всем ей помогает. То отремонтирует рабочий компьютер, то подскажет, как лучше смонтировать видео. В работе библиографа нужно уметь многое, поэтому Марина и сама с удовольствием перенимает от мужа нужные навыки, в том числе и по устранению неполадок в технике.

Татьяна Александрова.