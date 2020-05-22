Восстановление зубного ряда — не только вопрос эстетики, но и здоровья человека. Оно может осуществляться различными способами. Наиболее современное решение, доступное жителям российской столицы — имплантация зубов в Москве.

Она позволяет восполнить недостаток одного, нескольких либо всех зубов. Важное преимущество имплантации по сравнению с традиционным протезированием — полноценное замещение отсутствующего зуба искусственным, с металлическим корнем. В результате установки импланта (имплантов) нормализуется нагрузка на челюсть и происходит укрепление костной ткани.

Способы

Имплантация зубов — комплекс таких процедур, как наращивание костной ткани, установка корня, протезирование и пр. Ее выполнение требует от пациента терпения, а от врача — четкого соблюдения технологии имплантации, индивидуального подхода к каждому пациенту с учетом клинически показаний и хорошей профессиональной подготовки.

К основным видам имплантации зубов относятся:

· Одноэтапная имплантация, выполняемая за один день. Процедуру возможно осуществить, если соседние зубы здоровы, присутствует достаточный объем костной ткани и отсутствуют противопоказания.

· «Все на 4». Способ позволяет заместить сразу от 12 до 14 зубов отсутствующих зубов. В косную ткань ставятся 2 фронтальных и столько же боковых имплантов. Способ подходит, только если в кости отсутствуют атрофированные элементы.

· «Все на 6» — усовершенствованный вариант предыдущей технологии имплантации зубов. Система фиксируется на 6 опор, ввинчивающихся под углом, что обеспечивает равномерное распределения нагрузки, и дает возможность обойтись без задействования атрофированных участков кости.

· Классическая 2-хэтапная имплантация. Это несколько более дешевый вариант, осуществляемый в 2 этапа. Сначала формируется костное ложе. В него вставляется система. Затем делается перерыв и, после того, как имплант полностью приживается, устанавливается формирователь десны. Еще через месяц устанавливаются коронки.

· Базальная. Такой вариант имплантации зубов можно использовать при сильно атрофированной костной ткани. Опоры в виде стержней устанавливаются в

глубоко расположенных базальных слоях челюсти. Такой вариант восстановления зубного ряда подходит, если у пациента отсутствует не менее 3-х зубов подряд, иначе не будет места для установки системы имплантов.

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