Звонок на расстоянии

Выпуск-2020 точно войдет в историю — из-за коронавируса. Ни тебе последнего звонка, ни встречи рассвета всем классом, ни шумного, яркого выпускного бала. Возможно, ситуация частично сыграет на руку родителям – не нужно раскошеливаться на наряды и пиршество. Но как быть с нематериальной стороной вопроса? Ведь выпуск из школы – событие в жизни ребенка архиважное, с ним связаны мечты и надежды.

Из городских школ в этом году выпускаются 128 молодых шумерлинцев, оканчивающих 11 классов. Из школ Шумерлинского района – 15 юношей и девушек. Девятый класс заканчивают втрое больше: в городе – 355 учащихся, в районе – 53. И сегодня, 22 мая, для них прозвенит традиционный последний звонок. Для 9-классников он действительно станет последним аккордом в этом учебном году, им больше не придется ходить на уроки и подготовительные к ОГЭ занятия. А вот 11-классникам предстоит еще одна учебная неделя.

Конечно, руководство школ старается придумать, как провести традиционные церемонии для выпускников. Но возможности эти ограничены – только дистанционно, с помощью цифровых технологий, в школьных группах в соцсетях. В любом случае, положенную порцию поздравлений, добрых пожеланий и наставлений молодые люди получат из обращений директоров, классных руководителей, родителей.

А 25 мая в Шумерле планируется провести общегородской праздник Последнего звонка с помощью коммуникационной платформы Zoom. В онлайн-мероприятии примут участие все школы, каждая из которых подготовит свой творческий номер, а также руководство города и органа управления образованием, которое обратиться к выпускникам.

Пожелаем и мы нашим ребятам увереннее смотреть в будущее, твердо держаться на ногах, не терять голову в критических ситуациях и не идти на компромиссы в ущерб своей совести и моральным принципам, заложенным с детства родителями и за годы учебы в школе учителями.

Наталья Игнатьева.