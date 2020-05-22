Ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3-х до 7 лет можно оформить через МФЦ

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2020 г. № 446-р, перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Чувашской Республики дополнен услугой Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».
С 20 мая 2020 г. услуга начала предоставляется во всех МФЦ Чувашской Республики по предварительной записи.
На 15.40 час. 22 мая т.г. МФЦ Чувашии было принято 180 заявлений, в том числе:
|№№п/п
|Наименование МФЦ
|КоличествоПринятых заявлений с 20 по 22 мая т.г.
|1.
|МФЦ Красночетайского района
|10
|2
|МФЦ Мариинско-Посадского района
|1
|3
|МФЦ Моргаушского района
|2
|4
|МФЦ Порецкого района
|2
|5
|МФЦ Цивильского района
|1
|6
|МФЦ Чебоксарского района
|2
|7
|МФЦ г. Алатыря
|1
|8
|МФЦ г. Новочебоксарск
|53
|9
|МФЦ г. Шумерля
|4
|10
|МФЦ г. Чебоксары
|104
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
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