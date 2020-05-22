В Чувашии учрежден День отца

Соответствующий указ врио Главы Чувашии Олегом Николаевым подписан 20 мая.

В республике День отца теперь будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье октября. Глава региона подчеркнул, что это нужно для укрепления института семьи и повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения. Олег Николаев предложил Совету отцов Чувашии, органам местного самоуправления и всем заинтересованным учреждениям и организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к празднику.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.