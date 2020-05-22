22 Май

В Чувашии учрежден День отца

Соответствующий указ врио Главы Чувашии Олегом Николаевым подписан 20 мая.
В республике День отца теперь будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье октября. Глава региона подчеркнул, что это нужно для укрепления института семьи и повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения. Олег Николаев предложил Совету отцов Чувашии, органам местного самоуправления и всем заинтересованным учреждениям и организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к празднику.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Автор записи: anna

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