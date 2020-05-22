Будущее закладывается сегодня

Продолжаем тему об инвестиционной политике руководства Чувашии. Мы оценили ее влияние на развитие экономики, анализировали итоги работы за предыдущие годы, попытались выяснить причины снижения объемов инвестиций. Сегодня речь идет о так называемых территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и об индустриальных парках (ИП) Чувашии. Именно их состояние является одними из важнейших показателей того, насколько успешно в республике идет реализация инвестиционных проектов.

«Сделано в Канаше»

При выезде из Канаша в сторону Янтикова невольно в глаза бросается большой производственный корпус, внешне оформленный в соответствии с сегодняшними требованиями промышленного дизайна. Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять: здесь выпускается инновационная продукция.

…Генеральный директор ООО «ARKTO» Светлана Ардентова, отложив все дела, согласилась выступить в роли экскурсовода. Мы осмотрели все производственные участки, заглянули в бухгалтерию, конструкторскую, столовую, бытовое помещение и даже в туалет. Мне приходилось бывать на различных российских и европейских предприятиях, включая и российско-американский завод «Камминз-Кама», и могу смело заявить: завод по выпуску коммерческих холодильных шкафов, построенный в Канаше компанией «ARKTO», выглядит не хуже, а по некоторым параметрам, может быть, даже лучше.

Предприятие находится на стадии становления, но первая партия продукции уже готовится к отправке.

– У нас пока численность персонала чуть больше 40 человек, – рассказывает Светлана Ардентова. – Почти все работники, за исключением нескольких специалистов, – местные жители. В ближайшее время планируем довести численность персонала до ста с лишним человек, потому что производство будет развиваться.

Мне удалось побеседовать с некоторыми сотрудниками, в том числе и со специалистами. Они всем довольны: и работой, и зарплатой. Особенно довольны тем, что получают стабильный доход в условиях карантина, в то время как на других предприятиях и в учреждениях не всегда в полном объеме выплачивают зарплату.

Но как же появилась в Канаше эта компания?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется более подробно поговорить о ТОСЭР.

Из истории

Территория опережающего социально-экономического развития – это особая экономическая зона, созданная для привлечения инвестиций. Такая практика существует во всем мире. В России впервые о ней заговорили лет десять назад, когда возникли проблемы с развитием ряда регионов, в частности, Дальнего Востока.

В конце 2013 года президент России в своем традиционном послании Федеральному Собранию предложил создать на Дальнем Востоке и в Сибири конгломерат специальных территорий, которые назвали территориями опережающего экономического развития. Ровно через год был принят отдельный федеральный закон, регулирующий их статус. Надо отметить, что до этого в России уже существовали территории с льготным режимом ведения бизнеса: особые экономические зоны, зоны территориального развития, «Сколково» в Подмосковье, закрытые административно-территориальное образования, как, например, Челябинск-40 или Красноярск-26. В отличие от них, ТОСЭРы – более масштабные и многофункциональные территории с особыми условиями для организации несырьевого производства, со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями. Они призваны стать точками экономического роста и, в конечном счете, способствовать системному улучшению качества жизни в том или ином регионе.

Итак, государство предоставляет резидентам, то есть компаниям, которые размещают свои производства на ТОСЭР, огромные привилегии. Но взамен требует от них соблюдения ряда условий. Возьмем, к примеру, ТОСЭР «Канаш». Любой ее резидент в течение первого года после включения юридического лица в реестр обязан создавать не менее 10 новых постоянных рабочих мест. Но и это еще не все. Их количество также должно быть не меньше среднесписочной численности работников юридического лица за последние три года (либо за период его существования, если оно существует менее трех лет). Резиденты не должны привлекать иностранную рабочую силу в количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников. Эти требования, как не трудно догадаться, призваны создавать дополнительные рабочие места в Канаше.

Для резидентов ТОСЭР существуют ограничения и в сфере производства. В частности, не предусмотрено производство подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, а также производство товаров или оказание услуг, связанных с сырьевым отраслями, торговлей, операциями с недвижимым имуществом и т. д. Эти ограничения оправданы, потому что ТОСЭР «Канаш» призвана стать не просто скопищем предприятий, которые занимаются чем хотят, а стартовой площадкой, на которой выпускается инновационная продукция с высокой добавочной стоимостью, о которой мы уже говорили в предыдущих публикациях. Именно этим требованиям отвечает сегодня деятельность компании «ARKTO».

Что имеем на сегодня?

Совсем недавно, 14 мая, временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев дал большое интервью ИА «Интерфакс». Уже в начале беседы он обозначил задачи развития экономики. Вот что он сказал, в частности: «Прежде всего – создать так называемые территории с особым режимом экономической деятельности, то есть индустриальные парки, агропромышленные парки, ТОСЭР. Мы предполагаем, что будут созданы индустриальные парки, агропарки за счет государства. Но, кроме этого, будет минимум 8 частных технопарков».

Не случайно Олег Алексеевич свою беседу начал именно с экономических зон. Дело в том, что его как профессионального экономиста и управленца новой формации не удовлетворяет нынешняя ситуация в этой сфере.

…Сложившаяся практика прежнего руководства республики была такова, что презентация территорий опережающего развития началась торжественно и помпезно – даже был закуплен заранее целый моток алой ленты. На интерактивной карте Чувашии значками «ТОСЭР» были помечены почти все города республики и некоторые районы. Планировалось построить немало важнейших объектов и запустить новые производства на уже действующих предприятиях. Но, как всегда, многое осталось только на бумаге. Так, на карте значатся строительство «БиоПарка» в Шумерлинском районе, завода по производству стекла в Алатыре. Увы, ничего этого сегодня нет. Притом в строительство алатырского предприятия было вложено безвозмездно около 70 млн рублей, но был возведен лишь каркас, который стоит нынче как памятник разгильдяйству и некомпетентности. Более того, на карте значится «Научно-производственный и социально ориентированный комплекс вокруг ОАО «Вурнарский завод смесевых аппаратов». Однако вместо того, чтобы развивать производство в Чувашии, компания инвестировала 4,5 млрд рублей в строительство нового завода по производству средств защиты растений, который разместился в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Это значит, что Чувашия лишилась не только дополнительных рабочих мест, но и стабильного поступления в республиканский и местный бюджеты солидных сумм в виде налогов.

Фактически сегодня в Чувашии можно конкретно что-то сказать лишь о ТОСЭР «Канаш». Вообще-то город Канаш – уникальное муниципальное образование, потому что ему в этом десятилетии выпал шанс совершить экономический прорыв. Во-первых, еще в 2015 году между Кабинетом министров Чувашии и Фондом развития моногородов было подписано генеральное соглашение, призванное дать мощный импульс для социально-экономического развития города. Еще несколько городов Чувашии — Алатырь, Шумерля, Новочебоксарск, Ядрин — получили такой же статус, позволяющий получить значительные средства из Фонда развития моногородов. Но, в отличие от них, в Канаше была создана ТОСЭР (в Новочебоксарске, например, она только планируется), а также построен индустриальный парк. Но из-за некомпетентности тогдашнего руководства Чувашии Канаш едва не лишился денежных поступлений из фонда, и только своевременное вмешательство депутата госдумы РФ Анатолия Аксакова спасло ситуацию.

В Чувашии сегодня действуют только два индустриальных парка: в Чебоксарах и Канаше. Еще один такой же парк должен был открыться в Алатыре, но там еще конь не валялся. Да и в Канаше зарегистрирован лишь один резидент – компания «ARKTO», которая, по словам Светланы Ардентовой, попала в этот чувашский город случайно. Тем не менее, ситуация безнадежной не выглядит. Олег Николаев уже дал поручение профильным ведомствам принять исчерпывающие меры по развитию ТОСЭР, по созданию индустриальных и агропарков на территории региона. Результатов этой работы долго ждать не придется – уже сегодня наметились их реальные контуры.

(продолжение следует).

Алексей Кряжинов.