Библиотекам нового поколения – зеленый свет

В рамках реализации национального проекта «Культура» библиотеки Чувашии принимают активное участие в конкурсном отборе на создание модернизированных библиотек. Это, безусловно, уникальный проект, способствующий развитию и повышению качества и разнообразия информационно-культурной жизни населения. Ведь общеизвестно, что для сельского жителя библиотеки — самые близкие и доступные учреждения культуры, порой единственные.

В этом году на участие в федеральном проекте подали заявки 7 муниципальных библиотек республики, среди них и Торханская библиотека Шумерлинского района.

В случае победы в конкурсном отборе библиотеке будет предоставлен межбюджетный трансферт в размере 5 млн рублей.

Как создавался конкурсный дизайн-проект библиотеки нового типа? Что он включает? Какие новые библиотечные услуги ждут торханцев? Об этом – в интервью директора Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района Раисы Самариной.

Раиса Александровна, что предполагает участие в конкурсном отборе на создание модернизированной библиотеки?

Во-первых, хочу отметить, что мы, библиотекари, постоянно фонтанируем идеями, помогающими уйти от устаревших форм работы. И радуемся, когда наши даже самые смелые начинания финансово поддерживаются. Представленный нами проект-заявка на участие Торханской сельской библиотеки в конкурсном отборе на создание модернизированных библиотек предполагает организацию в стенах библиотеки современного функционального зонирования для всех категорий пользователей с выделением пространства для чтения, общения, доступа к современным информационным ресурсам, творчества и отдыха. Это вкратце.

Почему выбор пал на Торханскую библиотеку?

Для участия в конкурсе библиотека подошла по всем критериям. Это библиотека с богатой историей. Она работает с 30-х годов XX века как хранительница традиций и культурного наследия проживающих здесь селян. Библиотекари, работавшие в Торханах, всегда делали упор на сохранение краеведческой базы данных, богатой истории родного края.

Открытие в деревне в 2005 году модельной библиотеки стало большим событием в культурной жизни села. Преображение небольшой сельской библиотеки в современное учреждение культуры тогда получило широкий резонанс среди читателей, общественности, коллег. В 2009 году из кабинета сельской администрации библиотека переехала в новое здание культурно-оздоровительного центра имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды. С тех пор Торханская библиотека — это настоящий центр интеллектуального досуга населения. В 2016 году библиотеке заслуженно был присвоен статус лучшей сельской библиотеки республики.

Просторный читальный зал, информационный центр с доступом к сети интернет, богатый книжный фонд, ухоженная прилегающая территория, развитая инфраструктура села – для участия в конкурсе всё сыграло свою роль.

Открытие в деревне в 2005 году модельной библиотеки стало большим событием в культурной жизни села. Преображение небольшой сельской библиотеки в современное учреждение культуры тогда получило широкий резонанс среди читателей, общественности, коллег. В 2009 году из кабинета сельской администрации библиотека переехала в новое здание культурно-оздоровительного центра имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды. С тех пор Торханская библиотека — это настоящий центр интеллектуального досуга населения. В 2016 году библиотеке заслуженно был присвоен статус лучшей сельской библиотеки республики. Просторный читальный зал, информационный центр с доступом к сети интернет, богатый книжный фонд, ухоженная прилегающая территория, развитая инфраструктура села – для участия в конкурсе всё сыграло свою роль. Наверное, немаловажна и работа библиотекаря?

Безусловно. Библиотекарем Натальей Осиповой привлечено в библиотеку около 70 процентов населения поселения. Как настоящий профессионал своего дела она организует интересные мероприятия для самых разных слоев населения. Помимо своей основной функции, информационной, библиотека воплощает актерские замыслы участников театра детской книги «Филиппок», взрослые пользователи занимаются рукоделием в творческом формировании «Волшебство умелых рук», находит темы для общения и молодежь. Особое отношение у библиотекаря сложилось с пенсионерами, ветеранами, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – той категорией читателей, которая особо нуждается в проявлении заботы и внимания. Гостями библиотеки все чаще становятся жители окрестных деревень, их привлекает комплексность предлагаемых услуг.

Для повышения комфорта и улучшения качества жизни местного населения библиотека работает и как центр общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, обеспечивает свободный доступ к системе «Консультант Плюс». Библиотекарь помогает подать электронные заявления в различные государственные ведомства, решить правовые проблемы в партнерстве с Чувашским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Вместе с тем техническое оборудование, физическое и виртуальное пространство библиотеки, ее дизайн со временем перестают соответствовать требованиям современного пользователя. Сегодня не хватает возможностей для стабильного доступа к мировым информационным ресурсам, для повышения компьютерной и финансовой грамотности населения. Как мы все понимаем, без финансовых вливаний развитие новых услуг и сервисов просто невозможно.

Для повышения комфорта и улучшения качества жизни местного населения библиотека работает и как центр общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, обеспечивает свободный доступ к системе «Консультант Плюс». Библиотекарь помогает подать электронные заявления в различные государственные ведомства, решить правовые проблемы в партнерстве с Чувашским региональным отделением Ассоциации юристов России. Вместе с тем техническое оборудование, физическое и виртуальное пространство библиотеки, ее дизайн со временем перестают соответствовать требованиям современного пользователя. Сегодня не хватает возможностей для стабильного доступа к мировым информационным ресурсам, для повышения компьютерной и финансовой грамотности населения. Как мы все понимаем, без финансовых вливаний развитие новых услуг и сервисов просто невозможно. С чего начиналась работа над конкурсными документами?

Нами проведена активная предпроектная подготовка. Жители Торханского сельского поселения проявили большую заинтересованность в необходимости открытия библиотеки нового типа. При подготовке документов было проведено анкетирование и исследование, которое и отразило мнения и пожелания торханцев. По итогам исследования выявилось, что население желает видеть в библиотеке зону творческого и интеллектуального развития детей, информационный центр, доступный интернет и wi-fi, выставочную зону, зону тишины и комфортного чтения. В проекте мы постарались всё это учесть.

Дизайн-проект – это всё-таки дело специфичное…

Мы со всей серьезностью подошли к его созданию. Сам дизайн-проект – это воплощение наших идей совместно с талантливыми «компьютерщиками» — Максимом Кушманом и его командой. Наша совместная работа началась с того момента, когда мы взяли большой кусок ватмана и нарисовали фломастерами наши идеи и что именно нам нужно. Ребята нас сразу поняли. Мы часто встречались, совещались и бурно обсуждали желаемое, переписывались, созванивались. Работали мы два месяца, в результате чего специалисты реализовали наш совместный план в специальной компьютерной программе.

Идеи рождались коллективно. Наталья Осипова, заведующая Торханской библиотекой, придумала оборудование и сцену для воплощения творческих идей в театре детской книги «Филиппок», ведущий методист межпоселенческой библиотеки Ирина Дерябина предложила свою идею в оформлении краеведческого мини-музея «Лесной кондуктор», библиограф Марина Ананьева составила смету на необходимое компьютерное оборудование. А я как молодая мама мечтаю в Торханской библиотеке организовать настоящую сенсорную комнату для маленьких читателей и их родителей.

Большую помощь в подготовке конкурсных документов нам оказала Национальная библиотека Чувашии, являющаяся региональным методическим центром. В ходе совместных консультаций уточнялся дизайн-проект, корректировалась смета, обсуждались все направления деятельности.

Идеи рождались коллективно. Наталья Осипова, заведующая Торханской библиотекой, придумала оборудование и сцену для воплощения творческих идей в театре детской книги «Филиппок», ведущий методист межпоселенческой библиотеки Ирина Дерябина предложила свою идею в оформлении краеведческого мини-музея «Лесной кондуктор», библиограф Марина Ананьева составила смету на необходимое компьютерное оборудование. А я как молодая мама мечтаю в Торханской библиотеке организовать настоящую сенсорную комнату для маленьких читателей и их родителей. Большую помощь в подготовке конкурсных документов нам оказала Национальная библиотека Чувашии, являющаяся региональным методическим центром. В ходе совместных консультаций уточнялся дизайн-проект, корректировалась смета, обсуждались все направления деятельности. В чем будет изюминка библиотеки нового типа?

Обязательным условием современной библиотеки является трансформируемость, когда возможность перестановки оборудования расширяет функционал помещений и позволяет проводить в нём мероприятия различных типов. Каждое помещение, благодаря мобильной мебели, будет трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку и т.д.

Вместо привычного читального зала, абонемента, книгохранилища пространство библиотеки будет разделено на несколько секторов и зон. Такие изменения будут сочетать в себе эстетику, функциональность и комфорт. Всё это позволит уйти от шаблонов в проведении мероприятий и обслуживании пользователей.

Вместо привычного читального зала, абонемента, книгохранилища пространство библиотеки будет разделено на несколько секторов и зон. Такие изменения будут сочетать в себе эстетику, функциональность и комфорт. Всё это позволит уйти от шаблонов в проведении мероприятий и обслуживании пользователей. Что вошло в сметную стоимость проекта?

Удобная, современная мебель-трансформер, которую можно будет легко использовать в соответствии с форматом мероприятия; архитектурная подсветка наружного пространства библиотеки с фирменными вывесками, светящимися в ночное время; компьютерная техника, книги.

Какой объем работ на сегодня сделан?

Для расширения сферы услуг администрацией района выделена дополнительная площадь 80 кв. м, и теперь библиотека занимает более 200 кв. м. Для участия в конкурсе подключен широкополосный доступ к сети Интернет с wi-fi. Это было одним из условий для участия в конкурсном отборе. Закуплена и обработана большая партия книг.

В соответствии с противопожарными требованиями все помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и индивидуальной системой отопления.

На уличной территории создана зона для чтения и отдыха. Вокруг площадки высажены деревья, выстлана брусчатка, установлены удобные кованые скамейки с деревянным настилом, в летний период создаются цветочные клумбы, располагаются мобильные книжные полки.

В соответствии с противопожарными требованиями все помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и индивидуальной системой отопления. На уличной территории создана зона для чтения и отдыха. Вокруг площадки высажены деревья, выстлана брусчатка, установлены удобные кованые скамейки с деревянным настилом, в летний период создаются цветочные клумбы, располагаются мобильные книжные полки. Что вы ожидаете от результатов модернизации?

Реализация проекта через несколько лет, мы надеемся, позволит увеличить показатели деятельности библиотеки: посещения — до 15 %, документовыдачу — до 5 %, а увеличение числа обращений к цифровым ресурсам, думаем, повысится не менее чем в 5 раз.

С реализацией проекта расширится перечень печатных и электронных книг, станет возможным дистанционное общение с именитыми писателями и ведущими специалистами разных отраслей. А детская сенсорная комната и «умные» книги будут способствовать организации интеллектуального досуга детей вместе с родителями. Особое внимание будет уделено обновлению книжного фонда и расширению количества выписываемых периодических изданий.

К новому библиотечному пространству с комплектом современной техники и книг мы, библиотекари, уже готовы и будем продолжать совершенствовать свои знания, в том числе и в дистанционном режиме.

Мы уверены, если наш конкурсный проект будет поддержан и всё, что мы задумали, воплотится в жизнь, то Торханская библиотека станет новой информационно-культурной открытой площадкой, способной заинтересовать даже самого искушенного пользователя.

Ольга Дмитриева.