Чувашия планирует войти в федеральную программу ремонта и строительства мостов

21 мая врио Главы республики Олег Николаев ознакомился с ходом ремонтных работ мостового перехода через реку Суру в Порецком районе. Работы здесь начались в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком на объекте выступает строительная компания СК «Волга». Сумма государственного контракта составила 183 млн рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов отметил, что все работы ведутся в соответствии с графиком, нареканий к качеству нет.

Проектом предусмотрено устройство новых тротуарных плит, асфальтового покрытия дороги, выравнивание двух мостовых балок, укрепление одной из опор. Завершить ремонт должны в конце осени.

После осмотра объекта врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил журналистам, что хочет активизировать в республике работу по приведению мостов в надлежащее состояние.

«Есть одноимённая федеральная программа по ремонту мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений. Мы, как один из субъектов Российской Федерации, планируем в ней участвовать, потому что у нас много мостов находятся либо в предаварийном, либо в запущенном состоянии. Здесь очень важно серьезно подготовиться, и мы уже эти работы начали: выделили отдельные средства для того, чтобы провести необходимые изыскания, затем будут организованы проектные работы», – сообщил он.

Напомним, протяженность моста через Суру возле села Порецкое составляет 455 метров. Он был введен в эксплуатацию в 1970 году. Мостовое сооружение расположено на автодороге регионального значения Чебоксары — Сурское, которая проходит по территории 7 муниципальных районов и Чебоксарского городского округа Чувашии. Трасса соединяет автомобильные дороги федерального значения М-7 «Волга» и Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск, а также обеспечивает транспортную связь с соседними регионами Приволжского федерального округа.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.