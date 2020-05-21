Следственное управление СК России по Чувашской Республике просит граждан республики оказать содействие в розыске пропавшего без вести несовершеннолетнего Нелюбовского Дмитрия Владиленовича, 2003 года рождения

Сегодня 11:03 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Нелюбовского Дмитрия Владиленовича, 15 марта 2003 года рождения.

По данным следствия, Нелюбовский Дмитрий Владиленович 22 февраля 2020 около 12 часов 30 минут ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума расположенного в поселке Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики, где проживал во время обучения, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской республике просит граждан оказать содействие в поиске несовершеннолетнего. В целях установления местонахождения Нелюбовского и исключения возможности его пребывания в заброшенных, неиспользуемых зданиях и сооружениях, чердачных и подвальных, технических помещениях, канализационных колодцах, сеновалах, на территориях дачных участков рекомендуем посетить и осмотреть имеющиеся в собственности (пользовании) объекты указанной категории.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 158-160 см., худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые, на правом предплечье с тыльной стороны татуировка в виде медузы размером 10 на 5 см.

Был одет: светло — синяя куртка ниже пояса, темные трико спортивные, кроссовки темные с белой полоской, шапка черная вязанная с помпоном.

Если вам известно что-либо о местонахождении Нелюбовского Дмитрия Владиленовича, просим сообщить в отдел криминалистики СУ СКР по Чувашии по телефону: (8352) 66-24-88, или 02 (МВД).