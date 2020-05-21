Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — сказал глава государства.

По словам Путина, «ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году». «Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — сказал президент, отметив, что такое решение является исключением, которое «носит временный характер».

Как уточнил глава государства, подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, а зачисление в высшие учебные заведения пройдет в августе.

Президент рассказал, что по вопросу о ЕГЭ «поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить». Однако, как считает Путин, за более чем десятилетие своего существования единый госэкзамен, «несмотря на все проблемы, а их было много, <…> все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний».

«Правила установлены в рамках этих экзаменов понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные», — сказал глава государства.

Он добавил, что в этом году 11-й класс в России заканчивают почти 692 тыс. школьников.

Прием на бюджетные места в вузы

Не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях, заявил президент.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в вузах, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — сказал Путин.

Источник: news.mail.ru.