На спортивных объектах Шумерли начались ремонтные работы

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 12 марта 2020 г. № 15 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Государственной программой Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2018 г. № 517, в 2020 году в Чувашской Республике запланирован капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

Город Шумерля так же вошел в число муниципальных образований, где за счет двух бюджетов (республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Шумерля) в 2020 году будут проведены ремонтные работы на муниципальных спортивных объектах.

Так, на стадионе «Труд» запланированы текущий ремонт легкоатлетических дорожек и полов спортивного зала. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» будет осуществлен текущий ремонт спортивного покрытия универсального зала и устройство наливных полов в залах хореографии, аэробики и тренажерном зале.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование текущего ремонта учреждений физической культуры и спорта города составляет 14850,5 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики — 13514,0 тыс. рублей, бюджете города Шумерля — 1336,5 тыс. рублей.

Для проведения ремонтных работ муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Шумерля в 2020 году проведены все необходимые процедуры согласно действующему законодательству:

— разработана сметная документация на проведение текущих ремонтов учреждений физической культуры и спорта;

— проведена проверка всей сметной документации и получены положительные заключения по проверке сметной стоимости текущих ремонтов;

— заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта города Шумерля от 24 марта 2020 года № 21;

— в бюджете города Шумерля предусмотрены финансовые средства на текущий ремонт учреждений физической культуры и спорта города Шумерля с соблюдением предельного уровня софинасирования расходных обязательств в размере 9%;

— объявлена и проведена конкурсная процедура по определению подрядных организаций.

19 мая одна из подрядных организаций на стадионе «Труд» уже приступила к замене существующего спортивного покрытия легкоатлетических дорожек на новое. В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого покрытия.

Сайт администрации города Шумерли.