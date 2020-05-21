21 Май

В Шумерле скоро начнется текущий ремонт автомобильных дорог – объявлены аукционы

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году на территории города Шумерля будет обновлено асфальтовое покрытие на 6 дорожных участках.

Объявлены аукционы на выполнение текущего ремонта автомобильных дорог по следующим улицам: пер. Банковский (от ул. Пушкина до ул. МОПРа), ул. Пролетарская (от д.4 до ул. Горького), ул. Первомайская (от ул. Комсомольская до 6 Школы), ул. Интернациональная (от Динамо до ул. Советская), ул. Щербакова (от ул. Октябрьская до ул. Советская), ул. Кирова (от ул. Колхозная до ул. Вильямса).

Общая сумма ремонтных работ составляет 24873000 рублей.

Сайт администрации города Шумерли.

Автор записи: anna

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