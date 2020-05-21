В фокусе внимания – поддержка АПК

20 мая Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с представителями отраслевых организаций, руководителями компаний и деловых объединений по вопросам поддержки агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в условиях пандемии коронавируса.

Открывая совещание, президент отметил, что России нужно повышать конкурентоспособность агропромышленного комплекса, в том числе развивать такие направления, как производство говядины, молока.

Владимир Путин поддержал предложение главы Минсельхоза об увеличении в текущем году объема поддержки модернизации агропромышленного комплекса на 4,5 млрд рублей.

«Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные производители сельхозтехники и оборудования были загружены новыми заказами», — отметил президент.

Путин добавил, что считает необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий и оснащения их современной техникой. Он напомнил, что власти РФ уже предусмотрели субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, комбайнов, оборудования для переработки сырья, действуют льготные условия по лизингу специализированной техники. В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 млрд рублей.

Отдельно глава государства отметил, что «с апреля Росагролизинг установил специальные, более льготные условия по этому инструменту с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий, хозяйств».

«Кабмин должен подумать над снижением стоимости электричества для малых предприятий агропромышленного комплекса», — заявил Владимир Путин.

Как известно, себестоимость электричества в АПК в три раза выше, чем у населения, и в два раза больше, чем у крупных предприятий. Президент согласился с предложением о проработке правительством вопроса снижения стоимости электричества для малых предприятий АПК и о выделении их в льготную категорию.

Пристальное внимание президент уделили и механизму сбыта сельхозпродукции. Как отметил глава Минсельхоза России Дмитирй Патрушев, ведомство прорабатывает различные варианты помощи малым предприятиям в сельском хозяйстве для создания новых рынков сбыта, в частности министерство изучает потенциал онлайн-торговли. «Мы подключились к данной теме и прорабатываем варианты содействия», — сказал Патрушев.

Путин отметил очевидность того, что фермерам сложно «пробиться в торговые сети» и попросил Минпромторг и Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств. «Мы годами об этом говорим», — отметил президент и призвал «поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей, которые умеют и любят работать, создают новые рабочие места».

Путин обратился к руководителям регионов: «Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли», — и добавил, что ярмарок и других торговых пространств, где фермеры могли бы реализовать свои товары, должно быть больше, подчеркнув при этом, что они должны быть «не где-то на отшибе, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца».

Путин потребовал оперативно доводить до аграриев средства, предназначенные для развития АПК. «Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек, доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно», — подчеркнул президент.

По материалам Минсельхоза России.