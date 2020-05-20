Шумерлинцы с пониманием относятся к введению масочного режима

Согласно внесённым 15 мая изменениям в Указ Главы Чувашии от 3 апреля 2020 г. № 92 стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении торговых точек и объектов по оказанию услуг.

20 мая специальные мобильные группы из числа сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора в очередной раз вышли с проверкой соблюдения мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции как горожанами, так и торговыми точками Шумерли.

Вместе с мобильными группами соблюдение масочного режима проверяли местные журналисты, съемочная группа ГТРК «Чувашия» и республиканская газета «Хыпар». Участники рейда посетили один из магазинов федеральной торговой сети на улице Октябрьской и близлежащие магазины одежды, цветов и парикмахерскую.

Было отмечено, что в сложившейся эпидемиологической ситуации большинство торговых точек ответственно подходят к соблюдению новых требований. Они следят за тем, чтобы покупатели были в масках, соблюдали дистанцию, систематически обрабатывают поверхности дезинфицирующим раствором. Все покупатели в магазинах были в индивидуальных средствах защиты. В одном из магазинов при входе в корзине лежали одноразовые повязки, упакованные в целлофановые пакетики. Они бесплатно предлагаются тем, кто пришел в магазин без маски.

Как сообщила начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Наталья Атрашкина, в Шумерле созданы 8 мобильных групп, которые ежедневно в разное время суток патрулируют улицы города и проверяют торговые точки. С целью проверки соблюдения принятых мер группы выезжают на предприятия города. Проверки проходят и на междугородном транспорте. Изучают соблюдение масочного режима и дистанции между пассажирами, обработку транспорта дезраствором. На нарушителей составляются протоколы.

М. Ветликова.