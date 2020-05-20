Подростков могут поставить на учет за нарушение режима самоизоляции

С наступлением погожей погоды так и хочется выйти из дома, подышать свежим воздухом, наконец, выбраться на природу. Однако, коварный вирус, облетевший буквально, весь мир, заставил всех нас оставаться дома.

Сегодня члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумерлинский», в очередной раз прошлись по местам концентрации подростков и проверили, соблюдает ли молодежь режим самоизоляции.

Невольно вспоминаются слова из песни «Мы — маленькие дети, нам хочется гулять». Только вот в популярном детском кинофильме, в отличие от сегодняшних реалий, к самоизоляции никого не призывали. Впрочем, сейчас эта мера вынужденная и, чем дольше мы будем оставаться дома, тем быстрее сможем официально выходить в свет.

Только вот, не все это понимают. И если взрослые выходят из дома, в большинстве своем, по уважительным причинам, то подростки нарушают режим самоизоляции ради встреч с друзьями и бесцельного променада. Молодые люди уверены, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни тем более вирус к ним не «пристанут».

В вечернее время не сидится дома и «сладким парочкам», они по-прежнему встречаются во дворах и скверах. Одновременно по городу рассредоточены 2 — 3 мобильные группы. Пока одна группа общались с юной спортсменкой, которая выехала «покататься», другая дежурная группа опрашивала юношу и девушку. Оба несовершеннолетние, но 16-ти лет уже достигли. А значит, в присутствии родителей на них составят административные протоколы. Затем, материал отправят в комиссию по делам несовершеннолетних на рассмотрение и принятие мер воспитательного и административного воздействия. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ размер штрафа значительный — от 1 до 30 тысяч рублей.

Подростки, которые проходят через комиссию по делам несовершеннолетних, совершившие разного рода противоправные действия, становятся на учет в органы внутренних дел сроком не менее 6 месяцев. Надо понимать, что такие характеризующие данные окажут отрицательное влияние при поступлении в учреждения среднего или высшего образовательные.

Подобные рейды будут проводить регулярно, до снятия режима самоизоляции.

Сайт администрации города Шумерли.