О делах и планах. Олег Николаев ответил на вопросы журналистов

Чуть более 100 дней прошло с момента, когда на пост руководителя нашего региона был назначен Олег Николаев. За это время, несмотря на приставку «врио», он принял ряд волевых решений. А что планирует предпринять еще для улучшения жизни населения и слаженного функционирования экономики Чувашии? Этим поинтересовались журналисты республиканских, федеральных и районных СМИ в ходе пресс-конференции, которую Олег Николаев провел 20 мая в режиме видеоконференцсвязи.

Работников пера интересовало многое: и поддержка властями республики малого бизнеса, системообразующих предприятий, и планы по борьбе с коррупцией, и поддержка сельхозтоваропроизводителей, и предстоящие выборы. Конечно, большой блок вопросов был связан с темой ограничений из-за коронавируса, его последствий для экономики региона. Были и вполне земные вопросы, обращения. Например, по поводу отсутствия уличного освещения на вновь построенном участке дороги в Алатырском районе, об изношенных коммуникациях в Канаше, о судьбе шемуршинского водохранилища и др.

Наша газета поинтересовалась, каким образом и в какие сроки будет реализовано поручение по обустройству в муниципалитетах пляжей. Конкретно – на Суре. Шумерлинцы последний раз видели следы цивилизации на сурском пляже лет 10 назад, с тех пор он считается необорудованный и несанкционированным. Данное природой прекрасное место отдыха до сих пор не может обрести свое лицо. А подъезд к пляжу, особенно после дождя, вообще небезопасен.

Выслушав вопрос от шумерлинцев, Олег Николаев сказал, что не готов сразу дать ответ, когда, как и кем пляж должен быть обустроен, но пообещал внимательно изучить вопрос, взять на контроль. Также сообщил, что во время визита в наш город и район обязательно включит его в повестку дня с посещением места.

Подробнее – в следующем номере газеты.

Н. Игнатьева.