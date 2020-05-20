Олег Николаев сообщил, когда в республике заработают все детские сады

Открытие всех детских садов станет возможным, когда республика перейдет к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев сообщил на пресс-конференции 20 мая.

«К сожалению, о конкретных сроках говорить очень сложно, потому что ситуация не прогнозируема. Мы с вами наблюдаем, что многие ведущие международные институты отзывают свои прогнозы, так как видят и чувствуют, что их модели не ложатся в сценарии, которые складываются в той или иной стране или территории», – заметил руководитель региона.

Текущие показатели, по его словам, пока позволяют приступить к смягчению режима повышенной готовности только в рамках первого этапа.

Напомним, Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса, в три этапа. На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции

На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Предусмотрено и начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить работу мест отдыха населения – парков и скверов – при соблюдении социального дистанцирования, а также предприятий сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

При ослаблении ограничений учитываются уровень заболеваемости, запас коек для больных коронавирусом и масштабы тестирования. На основе этих показателей Чувашия смогла перейти только к первому этапу смягчения режима.