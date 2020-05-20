Олег Николаев попросил журналистов сообщать о фактах коррупции

20 мая на пресс-конференции врио Главы Чувашии Олег Николаев пообещал журналистам, что будет ставить заслон коррупции всеми возможными способами.

«Если такого рода явления зафиксируем, то реакция будет самая жесткая, по принципу очень известной фразы: «Вор должен сидеть в тюрьме». Ровно таким образом и будем действовать. Для этого у нас есть все возможности», – заявил он, отвечая на вопрос журналиста газеты «Порецкие вести».

Олег Николаев напомнил, что в республике действует специальный координационный совет, который рассматривает вопросы антикоррупционного характера. Туда входят руководители всех силовых ведомств, которые работают на территории Чувашской Республики. «Мы в ближайшее время планируем учредить комплексный подход к мерам реагирования на коррупционные действия. И через такой механизм взаимодействия будем обеспечивать жесткую реакцию», – отметил врио Главы Чувашии.

Инструментами борьбы с коррупцией, по его словам, должна стать максимальная открытость на всех стадиях реализации государственных проектов, а также общественный контроль за использованием бюджетных средств.

«Мы будем благодарны, если журналисты или другие институты гражданского общества превентивно будут нам сообщать о неких попытках манипулирования средствами народа, ведь бюджет ровно таковым и является», – заявил Олег Николаев.