Глава администрации поручил активизировать работу в части эффективного использования муниципальной земли

Администрацией города проводится работа в части эффективного использования муниципальной земли и имущества, являющихся источниками пополнения доходной части бюджета. Это выявление свободных земельных участков с дальнейшим включением их в Единый информационный ресурс в целях предоставления в аренду или продажу путем проведения аукционов, а также претензионная работа с недобросовестными арендаторами, работа с судебными приставами в рамках исполнительного производства.

Глава администрации Валерий Шигашев совместно с начальником отдела земельных и имущественных отношений Лидией Лескиной побывали на ряде подобных участков. А в ходе разговора с собственником одного такого участка шла речь о приведении в порядок и благоустройстве используемой территории.

Глава администрации поручил ответственным за это направление структурам активизировать работу в части эффективного использования муниципальной земли — определения границ участков, проведению межевания, кадастровому оформлению земельных участков. Кроме того, поручено активизировать проведение муниципального земельного контроля в целях качественного использования и содержания арендаторами земельных участков.

Сайт администрации города Шумерли.