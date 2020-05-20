В Шумерле подведены итоги I Открытого городского фестиваля-конкурса детской журналистики и кинематографии «Медиа в будущем»

I Открытый городской фестиваль-конкурс детской журналистики и кинематографии «Медиа в будущем» проходил в рамках реализации проекта «Образовательная программа «Пятиминутка» — победителя первого конкурса Президентских грантов 2019 года.
Для участия ребятам необходимо было опубликовать свою видео работу в официальной группе студии детского телевидения «Прожектор» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/5minut138939729) через рубрику «Предложить новость».
Все работы участников уже опубликованы в новостной ленте группы студии детского телевидения «Прожектор», их могут увидеть все, кому интересна медиажизнь Шумерли и не только.
Всего в конкурсе приняли участие 24 юных медийщика из городов Шумерля, Чебоксары, Санкт-Петербург, Электрогорск Московской области.
Оценивали работы журналисты телеканала «Новая реальность» и пользователи социальной сети «ВКонтакте».
19 мая были определены победители и призёры I Открытого городского фестиваля-конкурса детской журналистики и кинематографии «Медиа в будущем». Ребятам, которые проживают в Шумерле, были доставлены дипломы и памятные призы. Остальным победителям и призёрам награды доставят почтой.
Поздравляем победителей в номинациях:
«Лучшая киноработа»
I место – В. Щепкин, «Помни»;
II место – Е. Ясков, В. Щепкин «Ghost»;
II место – Н. Уланов, Р. Филиппов, И. Викторов, Е. Ясков «История бывалого»;
II место – Б. Михайлычев, «Памяти Великой Отечественной войны посвящается…»;
III место – К. Васин, «Школьные будни».
«Лучшая программа»
I место – Н. Уланов, К. Васин, С. Микеева, «Пятиминутка к 1 апреля».
«Лучший музыкальный клип»
I место – Л. Пашкевич, «Журавли»;
I место – К. Васин «Пылью закружится», «Без стыда»;
II место – Ю. Сафронова, И. Терёшечкина, Е. Евтушенко, М. Романов;
III место – Е. Черналова, «МС-плачу на техно».
«Лучший сюжет»
I место – Е. Черналов, «Подъем бойцов-бронебойщиков в Бельском районе»;
II место – Е. Бежакова «Возложение цветов на ПАСМ-22. 09.05.2020»;
II место – С. Лысенко, Т. Степкина «С чего начать?»;
III место — С. Чернова, А. Яковлева, А. Малькова, Д. Озякова «75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается… Пятиминутка, выпуск 7/2019».
«Лучший социальный киноролик»
I место – Ю. Олиферко «Социальный ролик. Безопасность на ж/д путях»;
II место – В. Антонов «Вечный огонь», «Подвиг медиков».
«Мой влог»
I место – К. Васин «18 вещей, которые я понял за 18 лет», К. Васин, Е. Молочкова, А. Мясникова, А. Анисимова, «Конец?!»;
I место – О. Семёнова «Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Победы».
Сайт администрации города Шумерли.
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