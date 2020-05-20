В Шумерле мусульман попросили отпраздновать Ураза-байрам дома

С просьбой отпраздновать Ураза-байрам дома обратился глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев к мусульманам. На встрече с председателем мусульманского прихода №29 города Шумерля Чувашской Республики при ДУМ Дамиром Адиатуллиным было вручено соответствующее обращение. Это делается в целях предупреждения заболевания прихожан коронавирусом.

Как уточнил Дамир Адиатуллин, единоверцы с пониманием отнеслись к этой мере, и встретят праздник дома.

Официальная встреча завершилась импровизированной игрой в настольный теннис.

Справочно:

Ураза-байрам — исламский праздник разговения, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция его празднования ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда (с 624 года).

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.

В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. В этом 2020 году Ураза-байрам приходится на 24-26 мая.

Сайт администрации города Шумерли.