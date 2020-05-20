В Чувашии инициировано введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

20 мая на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики одобрен проект закона о введении в действие на территории региона специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ инициировал врио Главы Чувашии Олег Николаев в целях создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков пояснил, что налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который будет действовать в течение 10 лет, с 2019 по 2028 годы. Пока он в порядке эксперимента введен в 23 регионах России. С 1 января 2019 года в нем принимают участие Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан. С начала текущего года к ним присоединились еще 19 регионов.

С 1 июля 2020 года остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту.

Михаил Ноздряков отметил, что специальный налоговый режим позволит физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, легализовать свое дело с минимальными издержками и в дальнейшем работать в простом и необременительном режиме. «Детально изучаем опыт регионов, то, какие категории откликнулись на этот режим, чтобы точечно проводить информационную работу. Это особенно актуально в кризисный период, чтобы дать возможность людям, потерявшим работу или имеющим сложности с доходами, легализовать деятельность», — сказал он.

Министр также добавил, что 4 субъекта, которые первыми вступили в эксперимент, обеспечили существенный рост поступлений налогов в казну.

Олег Николаев призвал депутатский корпус широко обсудить законопроект уже на стадии принятия. Должно быть организовано широкое информирование населения о возможностях, которые дает специальный налоговый режим. «Самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ. Надо иметь в виду, что эта форма деятельности получает все большее развитие, прежде всего в тех регионах, где этот режим уже применяется. Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, равную со всеми хозяйствующими субъектами, которые пострадали в связи с распространением коронавируса», — подчеркнул врио Главы республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.