Шумерлинские библиотеки предлагают бесконтактную доставку книг

В период продолжающейся самоизоляции МБУ «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля предлагает своим читателям воспользоваться услугой по бесконтактной доставке книг. Библиотеки в удаленном режиме с использованием электронной почты или телефонного звонка принимают заявки от шумерлинцев на необходимую литературу. После чего заказ формируется, читателю поступает звонок и по предварительной договоренности литература передается пользователю в определенном месте с использованием средств индивидуальной защиты.

Уважаемые читатели! Ваши заявки вы можете направлять на единый электронный адрес нашего учреждения: zentrbibl@mail.ru c указанием библиотеки, читателем которой вы являетесь и вашим обратным номером с пометкой ЗАКАЗ или номеру телефона 2-02-14.

Сайт администрации города Шумерли.