Соблюдение масочного режима проверили в Цивильске

Межведомственная рабочая группа в составе сотрудников администрации Цивильского района, МО МВД России «Цивильский», территориального отдела Роспотребнадзора провела очередной рейд, чтобы проверить, следуют ли жители рекомендациям по ношению масок. К мероприятию присоединились и журналисты «Национального телевидения Чувашии».

В ходе рейда представители власти посетили несколько торговых объектов в городе Цивильске. Проверка на соблюдение необходимых мер профилактики (оснащение масками, антисептиками, заполнение журналов, уборка помещений) в магазине «Горячий хлеб», ООО «Пряник» Цивильского райпо, салоне «Империя красоты» нарушений не выявила. Заглянули проверяющие и в салоны нескольких маршруток, которые остановились на остановке «Черемушки».

Цивиляне, встретившиеся организаторам рейда на улицах города, ответственно подошли к вопросу собственного здоровья – большинство из них были в масках.

Напомним, что с 12 мая в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).

С 15 по 18 мая 2020 года межведомственная рабочая группа в Цивильском районе проверила работу 82 объектов розничной торговли, 9 парикмахерских, 3 предприятий, 18 маршруток. По итогам оформлены 3 акта фиксации нарушений.