Очередная победа представителей Чувашии на всероссийском онлайн-комплексе #яГоТОв

Названы победители второго этапа всероссийского онлайн-конкурса #яГоТОв, организаторами которого являются Минспорт России и федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Отрадно отметить, в число 16-и победителей второго этапа конкурса вошёл юный хоккеист из Чувашии – воспитанник профильной республиканской спортивной школы олимпийского резерва, игрок детской хоккейной команды «Сокол — 2011» Семён Чумак (тренер Игорь Михеев). В качестве приза ему достаётся портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке.

Стоит отметить, по количеству участников онлайн-конкурса #яГоТОв Чувашская Республика вошла в 10-ку самых активных регионов. За прошедшую неделю организаторы конкурса получили от спортсменов Чувашии более 70 видеороликов с выполнением базовых упражнений комплекса ГТО. Розыгрыш призов среди участников второго этапа конкурса состоялся вчера в прямом эфире в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». В общей сложности трансляцию посмотрели около 18 тысяч пользователей из всех субъектов Российской Федерации.

Напомним, всероссийский онлайн – конкурс #яГоТОв направлен на подготовку граждан к сдаче нормативов ГТО в условиях самоизоляции. Начиная с 1 мая в течение месяца участники онлайн-марафона записывают видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО – это сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – 15 раз; поднимание туловища из положения лёжа на спине – 15 раз; наклон вперёд из положения стоя — коснуться пола пальцами рук; приседание –30 раз; планка – простоять в классической «планке» (на локтях) — 30 секунд.

По условиям конкурса, видео должно сниматься непрерывно, при этом, на выполнение всех упражнений участникам конкурса даётся не более четырёх минут. Видео с выполнением упражнений необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника комплекса ГТО.

На первом этапе конкурса, который проходил неделей ранее, среди сотен конкурсантов также были отобраны 15 финалистов, в число которых вошла и наша землячка – воспитанница Федерации фитнес-аэробики Комсомольского района Виктория Степанова.

Положение о конкурсе

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.