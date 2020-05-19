Минтруд Чувашии разъясняет, почему пособие по безработице приходит частями

Из-за объявленного режима самоизоляции и ограничительных мер растет число безработных граждан. Для поддержки людей, которые в трудное время потеряли работу, было принято решение максимально упростить процесс регистрации в качестве безработного и назначения пособия.

Многие из тех, кто уже получил статус безработного и дождался перечислений, на первых порах удивляются: почему сумма выплаты оказывается меньше той, на которую они рассчитывали. Дело в том, что деньги не «падают» на карту единовременно. Хотя пособие назначается с момента признания вас безработным, оно начисляется НЕ авансовым платежом, а за прошедший период.

Какие бывают периоды?

1. С даты регистрации заявки до даты признания вас безработным (не более 11 дней)

2. С даты признания безработным до даты первой перерегистрации

3. С даты перерегистрации до даты следующей перерегистрации.

Как рассчитать положенную сумму выплаты?



Чтобы рассчитать сумму выплаты за определенный период, вам нужно:

разделить сумму назначенного пособия на количество дней в месяце и умножить на количество дней периода (с даты регистрации заявки до даты признания Вас безработным/ с даты постановки на учёт до даты первой перерегистрации/ с даты перерегистрации до даты следующей перерегистрации)



ПРИМЕР:

Вы подали заявку 4 мая.

Вас признали безработным 14 мая.

Вам назначили пособие в размере 12 130 руб.

ПЕРВАЯ выплата будет рассчитываться с 4 мая (дата регистрации заявки) по 14 мая (дата признания безработным)

12 130 руб. нужно поделить на 31 (количество дней в месяце мае) = 391руб.

полученную сумму (391) нужно умножить на 11 (количество дней с 4 мая по 14 мая) = 4 301 руб.

4 301 руб. — это сумма выплаты, которая должна зачислиться вам за период с 4 мая по 14 мая



Вся остальная сумма пособия за прошедший период (за 2 недели/ месяц) будет выплачена вам после прохождения перерегистрации. Напомним, что перерегистрация назначается не более 2 раз в месяц.



Как рассчитать положенную сумму выплаты на детей?



Выплата на несовершеннолетних детей — 3 000 рублей, начисляется вместе с федеральным пособием — 12 130 рублей. Чтобы посчитать сумму выплаты за определённый период, вам нужно:

1. Сложить 3000 рублей и 12130 рублей = 15 130 рублей.

2. 15 130 рублей разделить на количество дней в месяце и умножить на количество дней периода (с даты регистрации заявки по дату постановки на учёт/с даты постановки на учёт по дату первой перерегистрации/с даты перерегистрации по дату следующей перерегистрации).

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.