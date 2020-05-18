Чувашской Республике выделят деньги на компенсацию выпадающих доходов

Об этом 13 мая на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющий обязанности министра финансов Михаил Ноздряков.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина на прошлой неделе Правительство России подготовило проект распоряжения о распределении дотаций регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Документ еще не принят, но по предварительному распределению средства предусмотрены 56 субъектам Российской Федерации, в том числе и Чувашской Республике.

«Данная дотация – это первый транш в размере ста миллиардов рублей из двухсот миллиардов рублей, заявленных Президентом Российской Федерации», – отметил вице-премьер. По его информации, размер компенсации в связи с выпадающими доходами для Чувашской Республики составит 271,9 млн рублей.

По решению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева часть средств от этой суммы будет направлена на компенсацию выпадающих доходов муниципальных образований за четыре месяца текущего года. По предварительным расчетам Минфина Чувашии они оцениваются в 64,8 млн рублей.

Олег Николаев также распорядился направить оставшиеся после распределения средства на отрасль образования.

«Мы сейчас достаточно много объектов временно заморозили. Исходя из текущей ситуации и ввиду того, что дети на каникулах, образовательные учреждения свободны и могут оперативно реализовать запланированные мероприятия. Предлагаю в приоритетном порядке рассмотреть финансирование объектов отрасли образования. Поэтому поручаю Минфину и Минобразования выработать соответствующие предложения в кратчайшие сроки», – заключил врио Главы Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.