Онлайн-квест «Нить Чувашии» познакомит с достопримечательностями республики

Национальная библиотека Чувашской Республики в преддверии празднования 100-летия образования Чувашской Автономной области приглашает всех желающих в виртуальное путешествие по известным краеведческим местам республики. Воспользоваться уникальным предложением поможет литературно-туристический квест «Нить Чувашии», созданный на базе открытой и бесплатной платформы izi.TRAVEL специалистами библиотеки в 2018 году. За это время квест посетили 742 человека.

Идея игры проста – индивидуально или командой, перемещаясь по «контрольным точкам», участники выполняют различные задания. Они подобраны таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, не требующими специальных знаний или умений от игроков. Для участия необходимо установить на личный гаджет мобильное приложение izi.TRAVEL. Как это сделать, рассказано в ИНСТРУКЦИИ.

Цель квеста – познакомить с историей края необычно, с помощью игровых заданий сделать путешествие по «заданным точкам» интересным и запоминающимся. Участники, изучив двенадцать достопримечательностей Чувашии, должны разгадать двенадцать загадок, найти двенадцать ключей и проложить нить к сокровищам. В юбилейный для республики год эта игра позволит проверить свои знания по истории родного края, узнать о малой родине что-то новое, увидеть любимую Чувашию другими глазами.

Увлекательное виртуальное путешествие по известным краеведческим местам Чувашии ждет Вас!

«Нить Чувашии» — игра, где приятна не только победа, но само участие!

Первоисточник: Национальная библиотека Чувашской Республики