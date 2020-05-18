МЭБ: каких животных тестировать на коронавирус

Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) обновила на своем сайте информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 в форме вопросов и ответов. Материалы организации особенно актуальны для владельцев домашних животных.

• Что вызывает COVID-19?

Коронавирусы (CoV) – семейство РНК (рибонуклеиновая кислота) вирусов. Их называют коронавирусами, потому что вирусные частицы имеют характерную «корону» спайковых белков вокруг липидной оболочки. Инфекции CoV распространены среди животных и людей. Некоторые штаммы CoV зоонозные, что означает, что они могут передаваться между животными и людьми, но многие штаммы не являются зоонозными.

У людей CoV может вызывать заболевания, начиная от обычной простуды и до более тяжёлых болезней, таких как ближневосточный респираторный синдром (вызываемый MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (вызываемый SARS-CoV). Подробные расследования показали, что SARS-CoV передался людям от циветт, а MERS-CoV – от одногорбых верблюдов.

В декабре 2019 года случаи пневмонии неизвестного происхождения регистрировали у людей в г. Ухань, провинция Хубэй, Китай (Народная Республика). В качестве возбудителя Китайские органы зарегистрировали новый CoV. С тех пор случаи заболевания у людей были зарегистрированы в большинстве стран по всему миру, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение нового коронавируса COVID-19 обрело характер пандемии. Актуальную информацию можно найти на веб-сайте ВОЗ.

Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV) обозначил CoV, который вызывает COVID-19, как SARS-CoV-2; это его научное название. Вирус может быть также обозначен как «вирус COVID-19» или «вирус, ответственный за COVID-19». COVID-19 обозначает болезнь, вызываемую вирусом.

• Ответственны ли животные за COVID-19 у людей?

Преобладающий путь передачи COVID-19 – от человека к человеку.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что вирус SARS-CoV-2имеет животное происхождение. Данные генетического секвенирования показывают, что вирус SARS-CoV-2 близко родственен другим CoV, циркулирующим в популяциях летучих мышей Rhinolophus (подковоносые). Тем не менее, на настоящий момент отсутствуют достаточные научные данные для идентификации источника вируса SARS-CoV-2 и объяснения оригинального пути его передачи человеку (существует вероятность того, что в передаче человеку участвовал промежуточный хозяин).

Необходимо провести расследование, чтобы найти источник, определить каким образом вирус проник в популяцию людей, и установить потенциальную роль животного-резервуара этой болезни.

Приоритетные задачи расследования по идентификации животного источника обсуждались на заседании неформальной консультативной группы МЭБ по COVID-19, ныне специальной группы МЭБ по COVID-19 и границе взаимодействия человек-животное, и были представлены на Глобальном форуме ВОЗ по научным исследованиям и инновациям (11-12 февраля 2020 г.) Президентом рабочей группы МЭБ по диким животным.

• Могут ли животные быть инфицированы SARS-CoV-2?

В настоящее время, когда SARS-CoV-2 имеет широкое распространение среди людей, существует вероятность того, что некоторые животные могут заражаться вследствие близкого контакта с инфицированными людьми. Заражение животных вирусом SARS-CoV-2 может оказать влияние на здоровье и благополучие животных, на сохранение дикой природы, а также на биомедицинские исследования.

Собаки, кошки (домашние кошки и тигр) и норки показали положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в полевых условиях после нахождения в тесном контакте с инфицированными людьми (или с людьми, у которых было подозрение на SARS-CoV-2).

Проводятся исследования для лучшего понимания восприимчивости разных видов животных к SARS-CoV-2 и для оценки динамики инфицирования среди восприимчивых видов животных. В настоящее время предварительные результаты исследований указывают на то, что домашняя птица и свиньи не являются восприимчивыми к инфекции SARS-CoV-2.

Предварительные результаты лабораторных исследований показывают, что на настоящий момент из всех изученных видов животных кошки являются наиболее восприимчивыми к SARS-CoV-2, и у них могут развиваться клинические признаки болезни. В лабораторных условиях кошки могли передавать инфекцию другим кошкам. Хорьки также, по-видимому, являются восприимчивыми к инфекции, но в меньшей степени к болезни. В лабораторных условиях хорьки также могут передавать инфекцию другим хорькам. Хорьки могут служить хорошей моделью для будущих исследований, например, для проведения оценки эффективности вакцин или лекарственных препаратов. Собаки также являются восприимчивыми к инфекции, но они меньшей степени подвержены, чем кошки или хорьки. В лабораторных условиях также инфицировали египетских летучих собак, однако они не показали каких-либо признаков болезни. Крыланы продемонстрировали способность передавать инфекцию другим крыланам.

Нынешнее распространение COVID-19 является результатом передачи вируса от человека к человеку. На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что животные-компаньоны могут играть значительную роль в распространении болезни. Поэтому нет оснований для принятия мер в отношении животных-компаньонов, которые могут поставить под угрозу их благополучие.

• Какие меры предосторожности должны быть приняты, когда животное-компаньон или другое животное находится в близком контакте с человеком с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 или имеющим подозрение на нее?

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что животные играют значительную эпидемиологическую роль в распространении инфекции человека SARS-CoV-2. Тем не менее, поскольку у людей и животных иногда могут быть общие болезни (известные как зоонозы), людям, инфицированным SARS-CoV-2 или имеющим подозрение на инфекцию, рекомендуется ограничить контакт с животными.

При обращении с животными и уходе за ними необходимо всегда соблюдать основные меры гигиены. Они включают мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их содержания. Также не рекомендуется целовать животных, позволять им себя облизывать и кормить их с рук.

Когда это возможно, люди, с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 или имеющие подозрение на нее, должны избегать близкого контакта с животными, в том числе с сельскохозяйственными животными, зоопарковыми животными, другими животными, содержащимися в неволе, и с дикими животными; в частности, с видами животных, которые продемонстрировали свою восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2. При контакте людей с группами животных, например, на фермах, в зоопарках, в приютах для животных, рекомендуется всегда применять и соблюдать соответствующие эффективные меры биозащиты.

Когда это возможно, люди, инфицированные SARS-CoV-2, должны избегать близкого контакта со своими питомцами. Заботу о питомце в таком случае должен взять на себя другой член семьи. Если это невозможно – необходимо соблюдать общие меры гигиены и по возможности носить медицинскую маску. Животные, принадлежащие людям, инфицированным SARS-CoV-2, должны, насколько это возможно, содержаться в помещении, а контактов с такими животными необходимо максимально избегать.

• Что могут сделать национальные ветеринарные службы в отношении животных-компаньонов?

Государственные службы здравоохранения и ветеринарные службы должны работать совместно, используя подход «Одно здоровье», чтобы обмениваться информацией и проводить оценку риска, когда человек, инфицированный SARS-CoV-2, сообщает о контакте с животными-компаньонами или с другими животными.

Если в результате оценки риска принимается решение об исследовании животного-компаньона, находившегося в тесном контакте с человеком/владельцем, инфицированным SARS-CoV-2, рекомендуется использовать ОТ-ПЦР для тестирования оральных, назальных и фекальных/ректальных образцов. Необходимо принять все меры предосторожности по недопущению контаминации образцов окружающей средой или человеком.

Животных, положительных по SARS-CoV-2, следует держать отдельно от других животных, не подвергавшихся воздействию вируса, и контакт с такими животными должен быть максимально ограничен.

• Есть ли какие-либо меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в отношении живых животных или продуктов животноводства?

Несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении происхождения вируса SARS-CoV-2, в соответствии с рекомендациями ВОЗ необходимо соблюдать общие меры гигиены при посещении рынков живых животных, «мокрых» рынков или рынков продуктов животноводства, а именно: после контакта с животными и продуктами животноводства регулярно мыть руки с мылом и питьевой водой, не трогать руками глаза, нос или рот, а также избегать контакта с больными животными или испорченными продуктами животноводства. Следует избегать любых контактов с животными, которые могут обитать на таких рынках (например, бродячие собаки и кошки, грызуны, птицы, летучие мыши). Следует также избегать контактов с отходами животноводства или жидкостями на земле или на поверхностях в магазинах и на рынках.

Изданные ВОЗ стандартные рекомендации по недопущению распространения инфекции включают регулярное мытье рук, закрывание локтем рта и носа при кашле и чихании, а также недопущение тесных контактов с людьми, у которых имеются симптомы респираторного заболевания, такие как кашель и чихание. Что касается общих методов обеспечения пищевой безопасности, следует соблюдать осторожность при манипуляциях с сырым мясом, молоком или органами животных, не допуская возможности перекрестной контаминации от не прошедших кулинарную обработку пищевых продуктов. Мясо от здоровых сельскохозяйственных животных, надлежащим образом приготовленное и поданное в соответствии с надлежащими санитарно-гигиеническими правилами и принципами пищевой безопасности, безопасно для употребления. Дополнительные рекомендации ВОЗ можно найти здесь.

Комиссия «Кодекс Алиментариус» приняла несколько практических руководств в отношении применения передового опыта для обеспечения гигиены продуктов питания (Общие принципы Кодекса по гигиене пищевых продуктов, CXC 1- 1969), по обращению с мясом (Нормы и правила гигиены мяса, CXC 58 – 2005) и для контроля наличия вирусов в продуктах питания (Руководство по применению общих принципов пищевой гигиены в борьбе с наличием вирусов в продуктах питания (CAC/GL 79- 2012) и т.д. Ознакомиться с ними можно на сайте Кодекса.

МЭБ ведет активный мониторинг инфекции SARS-CoV-2 у животных, проводит исследования и анализ рисков с акцентом на животных, а также анализ возможных последствий для торговли живыми животными и продуктами животного происхождения. На основании имеющейся информации и при поддержке экспертно-консультативных групп, МЭБ не дает странам, где зарегистрированы случаи COVID-19 у человека, каких-либо специальных рекомендаций по COVID-19 в отношении санитарных мер для международной торговли животными или продуктами животного происхождения. Основанные на фактических данных принципы управления рисками служат ориентиром при торговле видами животных (или продуктами от них), которые продемонстрировали свою восприимчивость к инфекции вирусом SARS-CoV-2. Оценка и применение управления рисками для обеспечения безопасной торговли должны отвечать принципам, изложенным в Разделе 2 (Анализ Рисков) и в Разделе 5 (Торговые меры, процедуры при импорте и экспорте, ветеринарная/ санитарная сертификация) Кодексов здоровья наземных и водных животных. В отношении упаковочных материалов не требуется принимать каких-либо особенных мер предосторожности в дополнение к соблюдению основных правил гигиены (чистота, отсутствие видимой контаминации).

• Каковы международные обязательства ветеринарных органов в данном случае?

Инфицирование животных SARS-CoV-2 отвечает критериям в отношении эмерджентных болезней. Следовательно, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, о любом случае выявления SARS-CoV-2 у животного следует сообщать в МЭБ и прилагать информацию о виде животного, диагностических тестах, а также соответствующую эпидемиологическую информацию. Ветеринарным органам важно оставаться в курсе дел и поддерживать тесное взаимодействие с органами здравоохранения и органами, отвечающими за дикую природу, для того, чтобы обеспечить согласованное и целесообразное оповещение о рисках и должным образом осуществлять управление этими рисками. Важно, чтобы COVID-19 не повлек за собой принятие нецелесообразных мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие.

В некоторых странах национальные ветеринарные службы оказывают поддержку системе здравоохранения в реализации ее ключевых функций, таких как скрининг, тестирование образцов, отбираемых от человека в целях надзора и диагностики. В некоторых странах ветеринарные клиники оказывают содействие системе здравоохранения, предоставляя необходимые материалы, такие как средства личной защиты и аппараты ИВЛ.

Руководство по оказанию ветеринарными лабораториями поддержки системе здравоохранения при реагировании на COVID-19 доступно в конце данного документа.

МЭБ считает, что ветеринарные службы играют жизненно важную роль. Ветеринарные органы могут вести активную пропаганду в рамках национальных планов и операций по реагированию на COVID-19 с тем, чтобы в соответствии с надлежащими гигиеническими протоколами обеспечить продолжение деятельности по управлению рисками в областях, связанных с охраной здоровья и благополучия животных, ветеринарным здравоохранением, а также защитить непрерывное производство многочисленных и разнообразных товаров, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, от которых зависит наше общество.

• Какие действия предпринимает МЭБ?

Для сбора и обмена самой последней информацией МЭБ находится в постоянном контакте со своими региональными и субрегиональными представительствами, делегатами МЭБ от стран-членов, Рабочей группой МЭБ по диким животным, а также с ФАО и ВОЗ. МЭБ поддерживает тесное взаимодействие с сетью своих экспертов, принимающих участие в текущих расследованиях по установлению источника данной болезни. Также осуществляется ежедневный мониторинг слухов и неофициальной информации.

МЭБ мобилизовало несколько технических рабочих групп (специальных групп) для предоставления научных консультаций в отношении приоритетов в исследованиях, текущих исследований, влияния COVID-19 на здоровье животных и ветеринарное здравоохранение, включая оценку рисков, управление рисками и информирование о них. Также МЭБ разработало руководство высокого уровня для лабораторий, работающих со службами здравоохранения, чтобы оказать им содействие при исследовании полученных от человека образцов на SARS-CoV-2.

МЭБ ввело в действие Систему координации инцидентов для координации данных мероприятий.

Учитывая сходство между COVID-19 и возникновением других инфекционных болезней человека на границе взаимодействия человек-животное, МЭБ работает со своей Рабочей группой по диким животным и с другими партнерами на предмет создания долгосрочной рабочей программы, которая нацелена на расширение понимания динамики и рисков в отношении торговли дикими животными и потребления полученных от них продуктов с тем, чтобы разработать стратегии снижения риска распространения болезни в будущем.

Первоисточник: Россельхознадзор.