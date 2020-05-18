Внимание! Мошенники

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии информирует о случаях мошеннических действий.

Неустановленные лица, представляясь по телефону сотрудниками Роспотребнадзора, уведомляют о проведении в отношении юридического лица проверки и просят подготовить пакеты с подарками для комиссии.

Законодательство Российской Федерации не допускает дарение подарков лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

О любых случаях мошеннических действий, совершаемых с целью хищения денежных средств и иными целями, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется информировать Управление, а также сообщать в правоохранительные органы для принятия мер по установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

Первоисточник: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии.