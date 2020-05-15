В период самоизоляции будьте особенно внимательны и осторожны при обращении с газовыми приборами!

Во избежание отравления угарным газом, для предотвращения несчастных случаев в быту, связанных с пользованием газом, собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

знать и соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд;

следить за нормальной работой бытового газоиспользующего оборудования;

при срабатывании автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования не производить принудительное повторное включение, вызвать специалиста газового хозяйства;

следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, своевременно очищать карманы для чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

не перекрывать (не замуровывать, не заслонять мебелью) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов;

не допускать установку в вентиляционных каналах вытяжных электромеханических вентиляторов (вытяжек), не предусмотренных проектной документацией;

не допускать установку шиберов (заслонок) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. Обеспечивать герметичное соединение дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом;

обеспечивать достаточный приток воздуха в газифицированное помещение в количестве, необходимом для полного сгорания газа, путём открытия форточек и фрамуг, либо установки специальных приточных устройств в наружных стенах или окнах. В нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом;

не проводить самовольно с нарушением нормативно-технических документов переустройство газопроводов и газового оборудования, газифицированных помещений, дымовых и вентиляционных каналов;

периодически проверять оголовки и всю протяженность дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их закупорки;

обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированной организацией;

после окончания пользования газом закрыть краны на газопроводе перед бытовыми газовыми приборами и на них;

после окончания пользования газом закрыть краны на газопроводе перед бытовыми газовыми приборами и на них;

обеспечить надлежащее техническое состояние газоиспользующего оборудования и газопроводов, приборов учёта газа и сохранность установленных на них пломб;

содержать в надлежащем санитарном состоянии газифицированные помещения, поддерживать в них в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию, не использовать эти помещения для сна и отдыха;

устанавливать (размещать) мебель на расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования не менее чем 10 см;

перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня проветрить их и убедиться в отсутствии загазованности;

обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену газоиспользующего оборудования и газопроводов по договору со специализированной организацией;

не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, не допускать их самовольную перестановку, замену и ремонт, не использовать газовую плиту для обогрева помещения;

не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть форточки, окна и двери для проветривания, не допускать открытого огня, не курить, во избежание искрообразования не включать и не выключать электрические приборы и электроосвещение, не пользоваться электрозвонками.

Необходимо незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую участка по телефону 04, с мобильного телефона - 104 либо 112 о следующих фактах:

обнаружение утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

повреждение газопроводов, запорных устройств или газоиспользующего оборудования;

протекание через газопроводы или газоиспользующее оборудование токов утечки, замыкание электрического напряжения на корпус бытового газоиспользующего оборудования.

Уважаемые абоненты — пользователи газа!

Соблюдайте правила пользования газом в быту! Берегите себя и своих близких!

Источник: АО «Газпром газораспределение Чебоксары».