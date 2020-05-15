Спасибо за мир, ветераны!

День Победы… Нет в России такой семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. У каждой семьи своя память и боль, именно поэтому все мы относимся ко Дню Победы особенно трепетно, стараемся воздать дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо.

Праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должен был стать особенным. Он и стал, но не таким, каким его ждали все. Активное распространение коронавирусной инфекции не позволило провести ни ярких парадов, ни многочисленное шествие «Бессмертного полка». Большинство мероприятий плавно перешло в просторы Интернета. Традиционные поздравления руководства города, выступления ветерана Великой Отечественной войны и представителей нынешнего поколения также прошли онлайн.

Несмотря на то, что практически все мероприятия перешли в дистанционный формат, шумерлинцы не смогли не возложить цветы и венки к памятным местам. Так, утром 9 мая свою признательность и благодарность ветеранам войны выразили представители комбината автомобильных фургонов. Они возложили цветы и венки к памятнику работникам комбината, воевавшим на фронте в 1941—1945 годах, к монументу десантного планера, к братской могиле летчиков, к памятнику воинам, умершим от ран в эвакогоспитале № 3459. Следует отметить, что представителями комбината были соблюдены все меры предосторожности — все они были в масках и дисциплинированно соблюдали положенную дистанцию.

Не могли они обойти стороной и сквер Победы. Площадка перед Вечным огнем не пустовала, но и здесь желающие возлагали цветы либо по одиночке, либо по несколько человек с соблюдением дистанции и очередности.

Свою признательность героям Великой Отечественной войны возложением венка и цветов выразили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, военный комиссар Олег Петров и ветераны различного вида войск.

Очень жаль, что нынешний День Победы проходил в столь ограниченных условиях. Но это было необходимостью, продиктованной обстоятельствами. Впрочем, в Шумерле, как и по всей стране, были организованы совершенно новые мероприятия, благодаря которым праздник все же почувствовали и сами ветераны.

Татьяна Александрова.

9 Мая врио главы Чувашии Олег Николаев почтил память соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Победа».

Возложение венков и цветов к памятным местам состоялось в сельских поселениях Шумерлинского района. Глава администрации Лев Рафинов выразил свое почтение всем участникам Великой Отечественной войны в Торханах, где в сопровожении главы сельского поселения Алины Сергеевой возложил к памятнику венки и цветы от имени всех жителей муниципалитета.

Главы сельских поселений района поздравили всех жителей с Днем Победы, торжественно возложили венки к памятникам воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии почтили память павших в боях минутой молчания. А на протяжение всего дня в населенных пунктах звучали композиции военных лет.

Главы Торханского и Русско-Алгашинского сельских поселений совместно с сотрудником отдела социальной защиты населения поздравили на дому двух участников войны, проживающих в районе: Григория Кузьмича Ивакова и Ермолая Федоровича Пахарева. Вручили подарочные наборы и поздравительные открытки от временно исполняющего обязанности Главы республики Олега Николаева и фонда «Чувашия».

Волонтеры гимназии № 8 присоединились ко всероссийской акции «Поем двором» и исполнили песни в микрорайоне «Камчатка».

Накануне Дня Победы Советом ветеранов и активом ШЗСА был организован мини-концерт с участием ВИА «Трудовые резервы», который прошел под окнами ветеранов.

Воспитанники детских садов и школ вместе с родителями украсили победной символикой окна квартир и домов, приняв участие во

всероссийской акции

«Окна Победы».







