Подвиг тыла не уйдет в забвение!

2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных
рубежей. Соответствующий указ подписан врио Главы республики Олегом Николаевым 9 мая.
В 2021 году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Кабинету Министров Чувашской Республики поручено создать оргкомитет и разработать план мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.
Органам местного самоуправления, предприятиям и организациям республики рекомендовано принять активное участие в будущих мероприятиях, а средствам массовой информации – систематически освещать их в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Врио Главы Чувашии Олег Николаев:
Это только начало очень большого и серьезного пути. Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена. Наш нравственный долг – вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить память исторического прошлого.
Справка. Сурский и Казанский оборонительный рубежи для обороны от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на строительстве рубежей трудились около 200 000 человек. Это треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 года.
Источник: cap.ru.
Елена Голованова,
директор Центра детского творчества г. Шумерли:
- Подписанный врио Главы Чувашии указ об объявлении 2021 года в республике Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, – событие архиважное!
Сегодня, как никогда, ясно, что без патриотического воспитания подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед ни в экономике, ни в образовании, ни в культуре.
В 2013 году я работала в школе № 3 и принимала участие в разработке проекта музея под открытым небом, инициированным краеведами Н. Кондратьевым и А. Пояндаевым. Тогда мы могли только мечтать о том, что когда-то это станет делом государственного уровня.
Проект «Восстановление Сурского рубежа обороны как музея под открытым небом» имеет колоссальное значение! Интерес к данному проекту в городе появился с самого начала восстановительных работ. Тогда распоряжением главы администрации г. Шумерли была создана рабочая группа по реализации проекта, куда вошли как представители организаций и предприятий, так и общественники. С Шумерлинским лесничеством согласовано место реконструкции, после чего начались работы по восстановлению части Сурского рубежа в 98-м квартале 17-го выдела Шумерлинского лесничества. Музей под открытым небом расположен в 4-х километрах от города и соединен с ним песчаной дорогой. Это самый высокий участок берега Суры и даже в самое обильное половодье не зальется талой водой.
Уже сейчас в этом месте часто бывают организованные группы школьников и просто любознательные шумерлинцы. Небольшими компаниями и семьями останавливаются и проплывающие на лодках и плотах по Суре туристы. Для того, чтобы экскурсанты могли без препятствий посещать музей под открытым небом, энтузиастами сделан мост через овраг, изготовлены информационные щиты.
Вид на очертания окопов, траншей и противотанковых рвов открывает возможность через призму туризма прикоснуться к живой истории, к подвигу тыла во имя сокрушения наступления войск фашистской Германии. Разработанный туристический маршрут создаст предпосылки для сохранения памяти о событиях времен войны как для жителей, так и для гостей Чувашии.
Всем шумерлинцам предлагаю консолидированное информационное продвижение нового туристического продукта, а для этого необходимо довести работы по развитию музея под открытым небом до логического завершения. Хочется надеяться, что и предприниматели, и организации, независимо от форм собственности, граждане примут активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Комментарии: