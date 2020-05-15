Подвиг тыла не уйдет в забвение!

2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных

рубежей. Соответствующий указ подписан врио Главы республики Олегом Николаевым 9 мая.

В 2021 году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Кабинету Министров Чувашской Республики поручено создать оргкомитет и разработать план мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.

Органам местного самоуправления, предприятиям и организациям республики рекомендовано принять активное участие в будущих мероприятиях, а средствам массовой информации – систематически освещать их в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев:

Это только начало очень большого и серьезного пути. Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена. Наш нравственный долг – вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить память исторического прошлого.

Справка. Сурский и Казанский оборонительный рубежи для обороны от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на строительстве рубежей трудились около 200 000 человек. Это треть трудоспособного населения республики по состоянию на 1 октября 1941 года.

Источник: cap.ru.

Елена Голованова,

директор Центра детского творчества г. Шумерли: