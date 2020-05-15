Подарившие мне и будущим поколениям жизнь, детство и прекрасное завтра

Родной дом, родные люди, родная семья. Что может быть дороже семьи? Хорошо, когда в семье есть бабушка и дедушка, с которых можно брать пример в трудолюбии, мужестве, любви

и верности друг другу.

Мой дед, Федот Филимонович Молостов, был участником Великой Отечественной войны. Родился он 20 апреля 1924 года в деревне Тугасы Шумерлинского района, в простой крестьянской семье. Дед недолго оставался ребёнком, проучился в школе всего четыре класса и стал помогать отцу по хозяйству. Семья была большая, детей много, а дед – старший. Он рано научился управлять лошадьми, пахать и сеять, в общем, делать всю мужскую работу. Лошадей дед любил, до преклонных лет держал в своём хозяйстве лошадь и сам ухаживал за ней.

Когда деду исполнилось семнадцать лет, его и сверстников с других деревень в июне 1941 года направили на учёбу в ФЗО далеко в Сибирь. По дороге они узнали, что началась война. Его отца, моего прадеда, призвали на войну. Больше дед своего отца не увидел, Филимон Филимонович Молостов погиб под Смоленском в марте 1942 года и покоится в братской могиле.

Дед выучился на шахтёра и проработал, добывая уголь в шахтах Сибири, почти один год. Весной 1942 года ему исполнилось восемнадцать лет и его призвали в армию. Попал он в Подмосковье, в кавалерийский полк, на учебный полигон. Затем, через несколько месяцев, полк разделили на две части. Одну часть направили на запад воевать с фашистами, а вторую часть, где был мой дед, — на Дальний Восток, охранять рубежи страны. На границе с Маньчжурией было неспокойно из-за провокаций японцев. Когда Япония объявила нашей стране войну, дедушкина часть вступила в военные действия в Маньчжурии. В одном из боёв деда ранило в плечо, и его направили в полевой госпиталь. Врачи наложили швы на рану и перевязали. Дед в госпитале не остался, а догнал свою часть и продолжил воевать. Дед был очень храбрым, ничего не боялся и за это ему вручили медаль «За Победу над Японией».

Домой он вернулся только в 1947 году. Женился в 1948 на односельчанке, они вырастил шестерых детей. В мирное время он ударно работал в колхозе конюхом, много лет был лесником. Умер в возрасте 86 лет.

Бабушку мою зовут Зинаида Васильевна. Она труженица тыла. Родилась она также в деревне Тугасы 26 ноября 1927 года. Ей сейчас 92 года. Она живёт с нами.

В 1941году бабушке Зинаиде было почти четырнадцать лет, она только что окончила семь классов. Ей хотелось продолжить учёбу. Но учиться не пришлось, началась война. На отца, Василия Мироновича Савкова, моего прадеда, в декабре 1941 года пришла повестка. Он ушёл на фронт, всего 3 письма получили от него родные, а в августе 1942 года он пропал без вести. Бабушка была старшей из детей в семье и ей пришлось выйти на работу, чтобы кормить маленьких сестёр. Она и её подруги устроились на овцеферму, стали ухаживать за овцами и ягнятами. Тогда зимой стояли трескучие морозы. В лесах развелось много голодных волков, вот они и начали нападать на фермы, красть овец и ягнят. В одну из таких ночей моей бабушке и её сверстницам пришлось отстаивать ферму от нашествия серых неприятелей. Вот тогда-то она чуть не обморозила руки, думала, что останется без них. Но всё обошлось, руки отогрелись. За этот смелый поступок моей бабушке и её подругам объявили благодарность и вручили каждой по ягнёнку. Затем волки ещё несколько раз пытались напасть на ферму, но храбрость и отчаянность всегда выручали девчат. Так всю войну она проработала на ферме, в летнее время выходила на полевые работы. За овцами тогда присматривали младшие сестры: Елена и Юлия.

Ещё она участвовала в строительстве Сурского оборонительного рубежа. На пару месяцев молодых девчат и парней из деревни по очереди отправляли на рытье траншей и окопов близ деревни Нижняя Кумашка. Там также они проявили стойкость и силу духа. Ещё она участвовала в лесозаготовках и добыче торфа.

Сейчас, вспоминая войну, бабушка без боли и слёз не может рассказывать про то суровое время. Очень трудно было им, 14-17-летним подросткам, школьникам, работать как взрослым, почти без сна и отдыха. Они терпели все тяготы войны, веря в нашу Победу.

Моя бабушка имеет много юбилейных медалей за добросовестный труд в Великой Отечественной войне. Она у нас ещё и мать–героиня. В этом году ей исполнится 93 года.

Пусть мои бабушка и дедушка не стали известными на всю страну, не совершили героического подвига, но они достойно и честно воевали на фронтах и самоотверженно трудились в тылу, приближая победу. Ведь большая Победа в Великой Отечественной войне складывалась из маленьких подвигов обычных людей. Кто-то воевал, кто-то работал, кто-то расклеивал листовки против оккупантов…

Я всегда буду гордиться дедушкой и бабушкой, ведь они подарили мне и будущим поколениям жизнь, детство и прекрасное завтра.

Б. Молостов, ученик 5 класса Ходарской школы им. И.Н. Ульянова.