Первые шаги на посту врио Главы Чувашии

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» рассказал о своих первых трёх шагах на новом посту.

Олег Николаев сообщил, что первым его шагом во время исполнения обязанностей главы Чувашии стала инвентаризация бюджета республики, поскольку именно бюджет является механизмом решения первоочередных задач, поставленных перед регионом главой государства, в том числе реализации нацпроектов на территории Чувашии. В ходе этой инвентаризации было приостановлено принятие уже подготовленного предшествующим руководством бюджета, в сжатые сроки проведен анализ, и пересмотрены бюджетные обязательства с добавлением туда нескольких акцентов. Один из них – поддержка муниципалитетов выделением субсидий в объеме 3,5 млрд рублей. Куда направить средства, муниципалитеты определят самостоятельно.

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии было поведано о принятии им решения по дополнительным выплатам ветеранам войны ко Дню Победы, добавив к федеральной выплате в 75 тыс. рублей региональную – 25 тыс. рублей. Таким образом, каждый живущий в Чувашии ветеран получил 100 тыс. рублей.

Важным шагом на новом посту Олег Николаев считает поддержку сельской ипотеки, заложив уникальное снижение ставок по ней — ставка в 0,1 % годовых действует для многодетных семей, родители которых работают в сельском хозяйстве. Для других категорий – всего определено шесть категорий людей, которые выбрали для себя жизнь и работу на селе – ставка составит 1-2 %. Это говорит о важности для руководства республики развития сельских территорий.

Врио главы Чувашии уведомил и о других мерах поддержки ряда категорий жителей Чувашии — финансовое обеспечение закона о «детях войны», которое затрагивает 70 тыс. жителей республики, увеличение регионального материнского капитала со 100 до 150 тыс. рублей, из которых 20 тыс. можно будет получить сразу на неотложные нужды, индексация различных социальных выплат, проведенная впервые за несколько лет.

Что касается второй части «инвентаризации» положения дел, тут Олегом Николаевым сделан акцент на пересмотр решений, которые носят более долгосрочный характер. Это программы, которые давно работают в Чувашии, ранее разработанные стратегии, в направлении которых ещё ведутся работы.

Третьим важным шагом временно исполняющим обязанности главы Чувашии назвал формирование кадров, привлечение людей, способных воплотить в жизнь то, что обозначено в первых шагах. Он отметил, что когда собирал действующий кабинет министров, ориентировался на такие ключевые понятия, как репутация, умение работать, профессионализм, нацеленность на результат.

Полный текст интервью врио главы Чувашии Олега Николаева размещен на сайте Интерфакс-Повожье.