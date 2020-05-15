О кадровых конкурсах в Чувашии

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» рассказал об объявленных в республике кадровых конкурсах «Управленческая команда» и «Молодые лидеры».

Врио главы Чувашии сообщил, что эти конкурсы являются своего рода аналогами программы «Лидеры России». Они нацелены на разные категории людей. Если «Управленческая команда» ориентирована на тех, кто имеет опыт управленческой деятельности, то «Молодые лидеры» — на молодежь, которая такого опыта не имеет, но заряжена на работу. По мнению Олега Николаева это позволит обеспечить постоянный приток желающих работать в команде – в широком смысле слова: не только в команде правительства республики, но и ведущих предприятий Чувашии, которые являются партнерами этих конкурсов. Конкурс должен способствовать тому, чтобы молодые люди, прошедшие такой отбор, получали возможность реализовать себя как в государственном и муниципальном управлении, так и в управлении ведущими производствами, а может быть, и самим запустить какие-то совершенно новые бизнес-процессы.

Полный текст интервью врио главы Чувашии Олега Николаева размещен на сайте Интерфакс-Повожье https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya