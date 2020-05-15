Олег Николаев поздравляет с Международным днём семьи

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!
Чувашский народ всегда хранил и почитал семейные узы. «Ӑҫта юрату, унта ҫутӑ» («Где любовь, там и свет»), – говорили наши предки. Крепкие семейные союзы являются примером истинной любви и вызывают глубокое уважение. Они были и остаются залогом нравственного развития общества, опорой государства в деле воспитания достойных граждан.
В непростое время борьбы с коронавирусом правительство страны уделяет приоритетное внимание поддержке семей.
Благодаря решениям Президента России Владимира Владимировича Путина, дополнительные выплаты получат 27 миллионов детей, в том числе дети Чувашии. Это станет заметным подспорьем для тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию.
Уважаемые соотечественники, в Международный день семьи желаю вам добра, домашнего тепла и благополучия!
Счастья, мира и любви вашим семьям!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
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