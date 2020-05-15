Олег Николаев: «Мир станет другим, это точно»

Такое серьезное испытание, как пандемия нового коронавируса, не пройдет бесследно для мирового сообщества, считает временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев. Свое мнение он выразил в недавнем интервью корреспонденту агентства «Интерфакс-Россия» (полная версия https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya).

«Думаю, что многое из того, что наработано в этот период, в частности, в сфере управленческих процессов, останется в нашей жизни. Прежде всего – дистанционные формы организации работы, которые для России стали своего рода озарением. Еще один момент: появилось четкое понимание того, что большие агломерации являются серьезным фактором распространения инфекции, в данном случае, коронавируса. Чем больше город, тем более он подвержен этой опасности. Думаю, в связи с этим у большого количества людей изменятся представления о том, где им лучше жить», — отметил руководитель региона.

Олег Николаев уверен, что опыт, приобретенный в период пандемии, поможет нашим гражданам закрепить осознание того, что здоровье — в наших собственных руках, и привычные уже меры предосторожности останутся в нашей жизни.

Источник: interfax-russia.ru.