Меры себя оправдали

В интервью агентству Интерфакс-Россия-Поволжье (https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya) врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для новой команды правительства, которая только сформировалась: «Потребовалась тщательно скоординированная работа, направленная на сбережение здоровья граждан, прежде всего. Но в этом обнаружился и положительный момент: произошла быстрая притирка и сплочение команды».

Режим повышенной готовности, отметил руководитель региона, был введен еще до того, как выявили первого заболевшего. В республике был экстренно создан оперативный штаб, оперативно оборудованы обсервационные центры для изоляции контактировавших с носителями вируса, расширен коечный фонд.

Вместе с тем Олег Николаев констатировал, что, к сожалению, серьезного роста заболеваемости избежать не удалось. Сказалось и то, что тысячи жителей республики, работающие за ее пределами, с началом эпидемии вернулись домой.

«Если по плану было намечено развернуть 600 инфекционных коек, обеспеченных соответствующим оборудованием, то по факту было развернуто 1225 коек, — сказал врио главы региона.

В интервью было подчеркнуто, что дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких на сегодня в республике нет. К началу эпидемии в различных учреждениях их насчитывалось 422 единицы, к июню их количество планируется увеличить на 213 штук.

Тестов в республике тоже хватает. Теперь можно проводить анализ на территории Чувашии, что в несколько раз ускоряет процесс выявления заболевших.

Врио Главы Чувашии отметил, что все дополнительные выплаты медицинским работникам, которые утвердил президент РФ, производятся. На эти цели из федерального центра поступило 209 млн рублей. Из средств республики предусмотрено на нынешнем этапе чуть больше 9 млн рублей – это для тех категорий медицинских работников, которым не положены федеральные выплаты, но они тоже задействованы в процессе оказания помощи коронавирусным больным. При этом Олег Николаев отметил, что при необходимости оперативно будет принято решение о том, чтобы увеличить сумму, выплачиваемую из регионального бюджета.

Олег Николаев уверил, что республика с коронавирусной проблемой справляется, и те меры, которые пришлось ввести, в целом себя оправдали.