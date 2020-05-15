Масштабные мероприятия пока пришлось отложить

В интервью агентству Интерфакс-Россия-Поволжье (https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya) врио Главы Чувашии Олег Николаев сказал, что к 100-летию Чувашской автономии готовились масштабные праздничные мероприятия, причем не только в столице, но и в разных населенных пунктах республики. Всё это, сожалению, пришлось отложить из-за вспышки коронавируса, и все мероприятия были переведены в цифровой формат.

Вместе с тем врио главы выразил надежду, что летом, если позволит ситуация, всё же получится реализовать запланированные мероприятия.

«Основа празднования – наш родной чувашский язык, вся палитра чувашской культуры. Мы конечно, загодя к нему готовились. Был издан президентский указ о праздновании 100-летия чувашской автономии. Мы подготовили план, включающий как праздничные мероприятия, так и обновление культурной инфраструктуры. Буквально сейчас заканчивается реконструкция центральной части Чебоксар, Красной пощади и набережной Залива», — сказал Олег Николаев.

В этом году, отметил руководитель региона, будут реконструированы восемь объектов культуры, в том числе Чувашский государственный театр кукол и музей имени Чапаева. Позднее будут отремонтированы еще 13 объектов, среди них – театр оперы и балета и театр юного зрителя.